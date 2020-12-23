Иркутск вошел в ТОП-5 городов РФ, куда в 2021 году поедут в путешествие туристы

Специалисты сервиса OneTwoTrip на основании опроса пользователей составили список городов России, куда туристы намерены отправиться в путешествие в 2021 году, среди них – Иркутск, пишет РИА Новости.

В тройке лидеров – Калининград, который собираются посетить 20,4 процента опрошенных, Санкт-Петербург – 15,3 процента – и Казань – в этот город планируют отправиться 9,8 процента участников опроса.

На четвертом месте – Сочи, куда намерены отправиться 7% путешественников, на пятом – Иркутск, в который собираются приехать 4,3 процента опрошенных россиян.

Помимо перечисленных городов, в десятку самых востребованных у путешественников вошли Москва, Владивосток, Мурманск, Петропавловск-Камчатский и Екатеринбург.

«Лишь 2,6 пользователей сказали, что никакие российские направления им не интересны: они будут копить деньги для будущих поездок за границу», – отмечается в сообщении.

В опросе поучаствовали более 4 тысяч россиян, почти половина из которых отметила, что продолжит путешествовать по России, даже если границы с другими странами откроются.