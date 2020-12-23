Восемь ледовых переправ действуют в Иркутской области – МЧС

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что сейчас на территории региона действуют восемь ледовых переправ, четыре из них – открыли накануне.

Официально на днях открыты две переправы через реку Лена – одна соединяет в Качугском районе Верхоленск и Магдан и имеет грузоподъемность 30 тонн, вторая – располагается вблизи населенного пункта Кривошапкино Киренского района. Грузоподъемность последней – 50 тонн, протяженность – 400 метров.

В Усть-Кутском районе открыта переправа протяженностью 3 километра. Она соединяет садоводство «Ветеран» с селом Турука и предназначена для автомобилей массой до 10 тонн.

Ледовая переправа через реку Ия, соединяющая поселок Октябрьский-2 и город Тулун, может выдержать автомобили до 3,5 тонны, разрешенная скорость движения – 10 км/ч с интервалом между машинами не менее 40 метров.

Еще четыре переправы открыты ранее в Нижнеудинском, Усть-Удинском и Тайшетском районах.