Банк «Открытие»: 60% россиян останутся в новогодние каникулы дома

Пандемия коронавируса существенно изменила личные новогодние планы россиян. В частности, только 1 % наших соотечественников собираются провести новогодние каникулы за границей. При этом 60% вообще откажутся от каких-либо поездок и останутся дома. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

Среди домоседов с большим отрывом лидируют жители Дальнего Востока (70%) и Сибири (68%). При этом в Москве и Московской области оставаться дома на новогодние праздники планируют лишь 48%, а на Урале 49%.

18% опрошенных собираются провести новогодние праздники за пределами дома, но в родном городе или пригороде. Такое желание чаще всего высказывали жители Северо-Западного (24%) и Приволжского (21%) федеральных округов.

Отправиться на Новый год на малую Родину, чтобы проведать родных и близких, хотят 11% россиян. Наиболее часто такой вариант выбирали жители Урала (18%), а также Московского региона и Северного Кавказа (по 15%).

7% россиян (и 15% жителей столичного региона) проведут новогодние каникулы на даче. Еще 2% намерены отправиться на российские горнолыжные курорты.

Для Деда Мороза со Снегурочкой проводы 2020 года и встреча 2021-го обещают быть не слишком урожайными с финансовой точки зрения. 65% россиян и 70% жителей столичного региона заявили, что в принципе не имеют привычки приглашать для детей Деда Мороза на Новый год. Но еще 22% откажутся от этого из-за пандемии и экономии денег. Однозначно пригласят Деда Мороза со Снегурочкой для празднования Нового года лишь 6% россиян. Еще 7% рассматривают такую возможность.

Треть россиян собираются запускать новогодние фейерверки. Главные любители пиротехнических эффектов живут в Москве (37%), Сибирском (41%) и Южном федеральном округах (37%). 63% опрошенных не хотят запускать фейерверки. При этом 23% наших сограждан выступают противниками пиротехники и считают это занятие опасным баловством.

Советская привычка смотреть телевизор в новогоднюю ночь по-прежнему жива в семьях большинства россиян. Только 23% опрошенных твердо заявили, что не будут смотреть телевизор в ночь с 31 декабря на 1 января.

Наибольшая аудитория в новогоднюю ночь будет у главных общенациональных каналов - «Первого» и «России 1». Их собираются смотреть 38% респондентов. Еще 26% россиян в новогоднюю ночь отдадут предпочтение развлекательному телевидению (СТС, ТНТ).

Скептическое отношение россиян к традиционно главной новогодней передаче - «Голубому огоньку» - явно растет. 35% опрошенных заявили, что этот формат себя давно изжил и его нужно менять. Главные критики «голубых огоньков» живут в Северо-Западном округе (43%) и в столичном регионе (42%). 23% россиян заявили, что смотреть «голубые огоньки» можно только фоном. Еще 19% считают просмотр «огоньков» вынужденной мерой наказания, потому что просто нет других вариантов. Тем не менее почти четверть наших сограждан (23%) продолжают смотреть «голубые огоньки» с удовольствием.

*Опрос проведен банком «Открытие» 14-21 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.