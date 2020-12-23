Братчанина обвинили в умышленном поджоге четырех машин на 570 тысяч рублей

Прокуратура Падунского района города Братска Иркутской области выдвинула обвинение в умышленном поджоге четырех машин во дворах района Энергетик 33-летнему местному жителю. Своими действиями хозяевам транспорта он причинил ущерб в 570 тысяч рублей, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, мужчина ночью 27 и 28 ноября 2019 года проникал в автомобили, которые стояли во дворах в Братске, и поджигал их. В результате преступления сгорели четыре машины.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.