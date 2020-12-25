Оксана Лобова, Сбер: «На рынке проектного финансирования жилья – бум»

Строительная отрасль оказалась одной из растущих в кризисный 2020 год. Все опасения застройщиков по новым правилам строительства жилья ушли в прошлое, и сейчас наблюдается бум на рынке проектного финансирования: объем кредитования увеличился в 2 раза, сообщила во время итоговой пресс-конференции Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

Страхи ушли, застройщики кредитуются

В этом году наблюдается бум на рынке проектного финансирования застройщиков жилья.

– Все страхи бизнеса ушли, – говорит Оксана Лобова, – в 2020 году отрасль строительства жилья активно переходила на новую схему продаж по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов. Многие строители учли успешный опыт взаимодействия банка с ГК «Восток-центр», который был первопроходцем в работе по новой схеме. Значительная часть и застройщиков, и дольщиков выбрали Сбербанк в качестве своего партнера, в результате кредитный портфель застройщиков у Сбера вырос в 2,2 раза до 8 млрд рублей.

По словам руководителя Байкальского банка Сбербанка, на конец 2020 года общий объем введенного в эксплуатацию жилого фонда, построенного с использованием проектного финансирования Сбера в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и Якутии, составит по прогнозам 109 тыс. кв. м. При этом строительство продолжается, и в перспективе с участием Байкальского банка в рамках 22 проектов будет построено 508 тыс. кв. м. жилья.

– Это очень важно, это вклад в региональную экономику, – подчеркивает Оксана Лобова.

Продажи новостроек идут хорошо, несмотря на кризис

Опасения бизнеса, что при проектном финансировании будет много банкротств строительных компаний, а рынок строительства схлопнется в связи с введением программы 214 ФЗ, не оправдались.

– Схема работает очень хорошо. Следует особо отметить, что, несмотря на кризис, продажи во всех объектах идут сейчас значительно лучше плановых, и застройщики имеют возможность экономить на процентной ставке по кредиту. Наша статистика показывает, что превышение продаж составляет 17%, это минимум, где-то цифры гораздо больше, – подчеркнула Оксана Лобова.

Ипотека поддержала рынок жилья не только в городе, но и за городом. Сбербанк активно сотрудничает с застройщиками, в том числе и в пригороде. Так, проекты «Хрустальный парк», ЖК «Березовый», «Норд Вест», квартиры в которых дома до 5 этажей, подходят под государственную программу «Сельская ипотека».

– Сейчас лимиты по этой программе есть, – говорит Оксана Лобова. – Можно купить квартиру, таунхаус, жилой дом, в том числе с земельным участком в сельской местности по очень выгодной ставке – 3%. При использовании сервиса электронной регистрации ставка снижается до 2,7%.

КЕЙС: Кредит на крупный проект в самый разгар пандемии

Один из крупных проектов этого года, строительство которого профинансировал Байкальский банк Сбербанка, – это ЖК «BOTANICA» в пригороде Иркутска. Кредитная линия на 3,6 млрд рублей была открыта банком специализированному застройщику – «Финансово-строительной компании «Новый город» в самый разгар пандемии – весной.

Будущий жилой комплекс возводится на экологически чистой территории, состоит из 25 многоквартирных домов разной высотности: от 9 до 17 этажей. Общее количество квартир – 1533. Важно, что 21 дом будет построен из железобетонных конструкций, которые производятся на современном домостроительном комбинате компании «Новый город».

– Это уникальная ситуация, – поясняет Оксана Лобова, – Когда и сырье для дома производится в Иркутской области, и сам дом строится здесь же, и все налоги остаются в регионе.

Галина Кузняная, член совета директоров АО «ФСК "Новый город», отметила, что компании 24 года, и за это время она не раз работала со Сбербанком.

– Площадки для строительства у нас всегда немаленькие. Тем не менее, даже для нас BOTANICA – уникальный проект по масштабам. И именно в этом ЖК мы впервые используем схему с экроу-счетами. Когда началась пандемия, мы уже понимали, что по этому проекту будем работать по схеме проектного финансирования. Год, конечно, непростой, но как только пришел первый транш, стало понятно, что мы продолжаем работать, сохраняем рабочий коллектив. Сейчас идет строительство первой и четвертой очереди ЖК, продано более 70% квартир.