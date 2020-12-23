Общественники Иркутска создали петицию против точечной застройки в городе

Активисты Иркутска создали петицию, адресованную мэру города Руслану Болотову, против точечной застройки в столице Восточной Сибири. Она опубликована на платформе Ghange.org.

«Застройщики пытаются штамповать многоэтажки буквально на каждом клочке земли. Людей беспокоит, что новые высотки лишают солнечного света их квартиры», – говорится в документе.

Общественники предлагают запретить точечную застройку без одобрения большинства – 2/3 –жителей домов, которые прилегают к территории будущей стройки или находящихся от нее на расстоянии 15-30 метров. Кроме того, горожане просят запретить выдавать строительным компаниям разрешения на возведение объектов, «если не соблюдены нормативы по количеству школ, детских садов и больниц на существующий жилищный фонд».

На момент публикации новости петицию подписали 315 человек.