Слюдянский район – в ТОП-5 территорий области с наибольшим приростом больных COVID-19 за сутки

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в регионе. Согласно ее данным, Слюдянский район вошел в пятерку территорий Приангарья, где обнаружено больше всего больных за последние сутки.
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Из 272 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 62 (всего 14 668),
- в Ангарске – 26 (всего 3 951),
- в Братске – 20 (всего 2 604),
- в Усть-Илимске – 17 (всего 1 956),
- в Слюдянском районе – 15 (всего 623).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 14 668,
- Ангарск – 3 951,
- Братск – 2 604,
- Иркутский район – 2 459,
- Усть-Кутский район – 2 246.
Всего с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 38,7 тысячи человек.