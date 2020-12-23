Новости

Слюдянский район – в ТОП-5 территорий области с наибольшим приростом больных COVID-19 за сутки

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в регионе. Согласно ее данным, Слюдянский район вошел в пятерку территорий Приангарья, где обнаружено больше всего больных за последние сутки.

Читайте также:

Количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число заболевших в Приангарье
23 декабря 2020
Проценко предупредил о вероятности третьей волны коронавируса
23 декабря 2020

Из 272 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 62 (всего 14 668),
  • в Ангарске – 26 (всего 3 951),
  • в Братске – 20 (всего 2 604),
  • в Усть-Илимске – 17 (всего 1 956),
  • в Слюдянском районе – 15 (всего 623).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 14 668,
  2. Ангарск – 3 951,
  3. Братск – 2 604,
  4. Иркутский район – 2 459,
  5. Усть-Кутский район – 2 246.

Всего с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 38,7 тысячи человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании