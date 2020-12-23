Слюдянский район – в ТОП-5 территорий области с наибольшим приростом больных COVID-19 за сутки

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в регионе. Согласно ее данным, Слюдянский район вошел в пятерку территорий Приангарья, где обнаружено больше всего больных за последние сутки.

Из 272 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 62 (всего 14 668),

в Ангарске – 26 (всего 3 951),

в Братске – 20 (всего 2 604),

в Усть-Илимске – 17 (всего 1 956),

в Слюдянском районе – 15 (всего 623).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 14 668, Ангарск – 3 951, Братск – 2 604, Иркутский район – 2 459, Усть-Кутский район – 2 246.

Всего с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 38,7 тысячи человек.