Банк «Открытие»: 56% сибиряков считают, что 2021 год будет для них лучше 2020-го

Более половины сибиряков надеются, что 2021 год лично для них будет лучше 2020-го. При этом почти четверть жителей СФО ждет улучшения экономической ситуации в стране, а 26% полагают, что пандемия COVID-19 закончится весной-летом 2021 года. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами банка «Открытие»*.

56% сибиряков полагают, что их личный 2021 год окажется лучше 2020-го. 30% жителей СФО считают, что в новом году для них ничего существенно не изменится. Лишь 19% респондентов ожидают, что 2021 год окажется хуже, чем 2020-й.

Около четверти сибиряков (26%) ожидают, что пандемия COVID-19 прекратится уже к лету 2021 года. Остальные же уверены, что с частичными эпидемическими ограничениями мы проживем весь следующий год.

28% респондентов-сибиряков уверены в том, что в 2021 году начнется восстановление российской экономики от коронакризиса. По мнению 21% опрошенных, экономика останется в таком же состоянии, как сейчас. 39% считают, что в новом году коронакризис преподнесет новые негативные сюрпризы.

24% сибиряков ожидают медленного или более значительного роста доходов в 2021 году. Каждый пятый сибиряк (20%) уверен в том, что его доходы в новом году сохранятся на уровне 2020-го. Почти половина опрошенных беспокоятся, что потеряют в доходах.

37% жителей Сибири полагают, что валютный курс в новом году останется в нынешнем диапазоне 70-80 рублей за доллар. Четверть опрошенных ожидают падения рубля в 2021 году ниже 80 за доллар. 21% считают, что рубль укрепится в новом году до 65-70 за доллар.

Треть опрошенных сибиряков уверены в том, что инфляция в 2021 году в среднем будет держаться в рамках таргета Банка России на уровне 4% годовых. Другая половина, ответивших на вопрос, считают, что рост цен может превысить 5%.

Сдержанный оптимизм сибиряки продемонстрировали в своих прогнозах относительно ставок по вкладам и кредитам. 29% считают, что ставки по депозитам и кредитам в новом году останутся на уровне 2020-го. Столько же респондентов ожидают снижения ставок по обоим видам финансовых продуктов. В свою очередь, 30% респондентов прогнозируют повышение ставок по кредитам и вкладам.

*Опрос проведен банком «Открытие» 14-21 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.