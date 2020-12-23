Школу в Хомутово откроют на полгода позже, чем планировалось – власти

Правительство Иркутской области сообщило о том, что школу в поселке Хомутово планируется открыть на полгода позже, чем планировалось – в феврале. Ранее объект хотели ввести в эксплуатацию еще в сентябре текущего года.

«Школу планировали открыть в сентябре. Сроки были сдвинуты из-за повторного прохождения государственной экспертизы», – отмечается в сообщении.

На ее строительство потратили 705 миллионов рублей. Новое здание рассчитано на 725 учеников, его возвели рядом с действующей школой, которая рассчитана на 190 мест. Сейчас в ней занимаются 860 учеников.

По информации региональных властей, в новой школе расположено 55 кабинетов, есть два спортивных и актовый залы. Для учебного заведения уже купили оборудование и компьютеры.