Прокуратура: Житель Усть-Илимска сжег «Дом милосердия» стоимостью 8,4 млн рублей

Прокуратура Иркутской области обвинила 56-летнего жителя города Усть-Илимска в поджоге «Дома милосердия». В результате преступления сгорели четыре строения организации, причинен ущерб в 8,4 миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.

По версии правоохранителей, пьяный мужчина вечером 26 июня текущего года шел мимо «Дома милосердия», где ранее проходил реабилитацию от алкозависимости, и поджег его. Причиной преступления стала личная неприязнь к руководителю организации, который исключил обвиняемого из учреждения за распития спиртного на территории центра.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога», санкции которой предусматривают до 5 лет тюрьмы.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.