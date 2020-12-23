Прокуратура обязала ООО «Улирба» снести незаконную турбазу на Ольхоне

Общество с ограниченной ответственностью заключило с администрацией договор аренды на 36 лет для сельскохозяйственного использования, на нем организация незаконным путем разместила турбазу, сообщают в Прокуратуре Иркутской области.

В апреле 2013 года администрация Ольхонского муниципального образования и ООО «Улирба» заключили договор аренды земельного участка площадью более 25 га, предназначенного для сельскохозяйственного использования, сроком на 36 лет.

Организация незаконно разместила на землях, не предназначенных для ведения туристической деятельности, в том числе на самовольно захваченных, общей площадью более 11 га, объекты туристической инфраструктуры базы отдыха «Улирба».

Прокуратура направила в Ольхонский районный суд исковое заявление с требованием обязать ООО «Улирба» освободить земельный участок от объектов туристической инфраструктуры.

Суд первой инстанции удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Ответчик обжаловал судебное решение, однако апелляционная инстанция согласилась с позицией прокурора, оставив решение районного суда без изменения, а жалобу – без удовлетворения.