Названы самые высокооплачиваемые вакансии 2021 года

Медицинский персонал, специалисты в сфере IT и электронной коммерции (e-commerce) станут одними из самых высокооплачиваемых специальностей в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в сервисе по поиску работы Superjob.

«Пандемия усугубила проблемы в отечественном здравоохранении: на рынке труда острая нехватка медицинского персонала, и это касается не только инфекционистов. Программисты и специалисты по информационной безопасности были высоковостребованы и до коронакризиса, но сейчас рынок труда в IT стал максимально соискательским. E-commerce и e-learning (электронное обучение) значительно выросли благодаря пандемии, в новом году им будут нужны люди чтобы удержать темпы роста. Туристический бум после открытия границ неизбежен, сейчас в отрасли нужны не просто специалисты, а суперпрофи, которые помогут переориентировать клиентскую базу на открытые внутренние и немногочисленные внешние направления», - рассказали в сервисе.

При этом аналитики Superjob отмечают, что в декабре текущего года одни из самых высокооплачиваемых вакансий предлагаются в сфере медицины.

Так, в Москве врач-рентгенолог может рассчитывать на зарплату от 250 тыс. рублей, в Зеленограде анестезиолог-реаниматолог, который будет работать в "красной зоне", может получать от 200 тыс. рублей в месяц. На такую же зарплату может рассчитывать онколог-химиотерапевт в Симферополе и врач-инфекционист в Москве.

Высокие зарплаты также предлагают разработчикам мобильных приложений. В Москве iOS-разработчик может получать от 210 до 260 тыс. рублей, в Самаре кандидат на подобную должность может рассчитывать на 120-140 тыс. рублей. Кроме того, высокооплачиваемые вакансии предлагают в сферах информационной безопасности, digital-маркетинге и туризме.