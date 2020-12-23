АТОЛ продала Сберу свою долю в «Эвотор»

Сумма сделки составила 2,1 млрд рублей, сообщают в пресс-службе УК АТОЛ.

В течение 4 лет компания построила цифровую экосистему для малого бизнеса, включающую в себя новую категорию устройств для бизнеса - смарт-терминалы, маркетплейс из более чем 500 сервисов, оператора фискальных данных «Платформа ОФД», сервис закупок «На_полке», DMP-платформу и платежный сервис Эвотор.PAY. По состоянию на конец 2020 года в сети Эвотор насчитывалось более 700 000 устройств. При запуске Эвотора в 2016 году со-основатели компании рассчитывали установить не менее 500 000 устройств в горизонте 3-4 лет.