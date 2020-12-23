Не такой уж он ковидный: россияне поделились итогами 2020 года и планами на будущее

Россияне стали более осторожными при смене работы, а вот на стремление к обустройству жилья и веру в любовь ковид со всеми его ограничениями не повлиял, выяснили аналитики Авито.

Дом быта

В этом году россияне не сидели дома без дела — каждый пятый использовал освободившееся от дороги в офис время с пользой для домашнего уюта и сделал ремонт.

Однако ограничения не повлияли на ремонтную активность россиян — в 2019 году штробили стены, клали плитку и обновляли сантехнику порядка 26% опрошенных. Соседские дрели в этом году стало слышнее, но только потому, что слушатели не уходили в офис и оставались дома. И в следующем году звуки ремонта не стихнут — на 2021 год обустройство квадратных метров запланировали 24% опрошенных.

Оставаясь дома, россияне начали активнее готовить, пить кофе, играть в компьютерные игры — так нагрузка на бытовую технику выросла в разы, и не все устройства ее выдержали. Каждый пятый россиянин назвал именно эту покупку среди главных трат года, причем 17% опрошенных старше 56 лет в качестве ключевой покупки следующего года рассматривают именно крупные бытовые приборы.

Перемена мест

Карантинные ограничения и изменения в экономике и на рынке труда заставили россиян осторожнее относиться к смене места работы — в этом году перешли в новые компании порядка 13% опрошенных, а еще 15% отложили переход на 2021 год. Год назад на вопрос о смене работы отвечал утвердительно каждый пятый. В 2020 по разным причинам сменил профессию каждый 10 опрошенный, а еще 10% планируют сменить направление деятельности в наступающем году.

Несмотря на экономические трудности ковидного 2020-го 10% россиян смогли в этом году достичь новых карьерных высот — для них 2020 год запомнится повышением в должности или увеличением заработной платы. На повышение в 2021 году рассчитывают 15% участников опроса, причем оптимистично настроены и молодежь и люди среднего возраста.

Ну, а самые смелые 4% опрошенных открыли свой бизнес или активно развивали существующий — коронавирус, конечно, скорректировал планы россиян, ведь еще в конце 2019 стать предпринимателями планировали 13% россиян. А вот на оптимизм коронавирус существенно не повлиял — число тех, кто собирается реализовать аналогичные планы в следующем году составляет 11%.

П огода в доме

Чтобы пребывание дома не стало испытанием, россияне вкладывали время и силы в налаживание отношений с близкими — 13% опрошенных одним из главных личных достижений уходящего года назвали возможность сохранить теплые отношения с близкими. Причем особенно сложным и актуальным этот вопрос стал для молодых людей в возрасте 26-34 лет — им пришлось не только перестраивать образ жизни с переходом на удаленку, но и придумывать, чем занять детей в период карантина. Сохранение отношений стало важной целью на будущий год — 12% участников опроса планируют работать над этим и в 2021 году.

Найти под ёлкой: планы 2021

В следующем году Дедушке Морозу предстоит исполнить роль туристического бюро — именно путешествия, которые пришлось отложить в этом году, станут лучшим подарком в 2021-м. В 2020 отправиться в путешествие смогли только 10% россиян, поэтому каждый пятый больше не намерен откладывать отпуск до лучших времен. Сильнее всего по поездкам скучают молодые люди от 18 до 25 лет — среди них каждый четвертый назвал путешествие одной из главных целей на будущий год.

Из года в год обустройство жилья занимает первые строки в списках планов на год, в этом году в список целей его внес каждый четвертый россиянин.

Несмотря ни на что россияне остаются романтиками — почти каждый пятый загадал в 2020 и 2021 году встретить свою любовь. Причем около 8% опрошенных в этом году удалось достичь заветной цели вопреки изоляционным мерам. Самыми оптимистичными, романтичными и отважными,невзирая на все ограничения, остаются молодые люди в возрасте до 18 лет — 42% из них твердо намерены встретить свою любовь в наступающем году.