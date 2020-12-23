Благодаря финансовой помощи в Иркутской области 1396 человек сохранили рабочие места

Ее получили 132 предприятия сферы услуг, торговли, общественного питания и другие, сообщают в администрации области.

По словам министра труда и занятости Иркутской области Натальи Воронцовой, государственная поддержка позволила работодателям сохранить штат сотрудников и организовать временную занятость для тех из них, кто находился под угрозой увольнения или в отпусках без содержания.

Юридическим лицам и предпринимателям предоставлены субсидии, компенсирующие часть зарплаты временно занятых сотрудников и уплату страховых взносов. Выплата на одного человека составила более 19 тысяч рублей в месяц.

На организацию временной занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения, было выделено 53,9 млн рублей из средств федерального и областного бюджета.