Покупки по SberPay вернут 100% стоимости бонусами от «СберСпасибо»

На неделю у клиентов программы лояльности «СберСпасибо» появилась уникальная возможность вернуть до 100% бонусами от оплаченной суммы, используя для оплаты онлайн-покупок SberPay, сообщают в пресс-службе Сбера.

Акция продлится с 23 до 31 декабря 2020 года и может сделать любую покупку по SberPay счастливой. Теперь необязательно вводить каждый раз карту или иметь её при себе, чтобы совершать покупки онлайн. SberPay — это новый удобный способ оплаты через приложение СберБанк Онлайн во многих интернет-магазинах.

Преимуществ у SberPay много:

оплата происходит в три касания — вам больше не придётся вводить номер карты и код из СМС;

ваши данные защищены — при оплате вы не сообщаете данные своей карты продавцу или стороннему сервису, а сама оплата происходит не на сайтах, а прямо в СберБанк Онлайн;

доступно всем — достаточно иметь приложение СберБанк Онлайн на вашем телефоне.

Более подробно о том, как платить по SberPay в интернете, можно узнать по ссылке.

— Мы идём в ногу со временем и стараемся подключать всё больше онлайн-сервисов и предложений для наших клиентов. Ещё один удобный и надёжный — бесконтактная оплата по SberPay. А в рамках нашей новогодней акции мы вернём участникам программы лояльности до 100% бонусов за покупки, совершённые по SberPay, и сделаем предпраздничные траты выгодными, — Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо».