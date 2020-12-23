В СБЕР ЕАПТЕКЕ заработала онлайн-оплата SberPay

СБЕР ЕАПТЕКА (входит в экосистему Сбера), одна из крупнейших интернет-аптек России, теперь принимает и оплату на сайте через SberPay — новый сервис оплаты от Сбербанка, сообщают в пресс-службе компании.

Оплатить покупку с помощью SberPay можно будет на любой платформе — в приложении СБЕР ЕАПТЕКИ для iOS и Android и на сайте eapteka.ru. При нажатии на кнопку SberPay на странице оплаты заказа система переводит пользователя в СберБанк Онлайн. Если покупка оформляется на компьютере, покупателю предложат ввести номер телефона — на него придёт пуш-уведомление для перехода в СберБанк Онлайн.

Такой вариант оплаты освобождает покупателей от необходимости вводить реквизиты карты и СМС-код безопасности. Покупка становится удобнее, и вместе с этим сохраняется безопасность, ведь оплата происходит непосредственно в приложении СберБанк Онлайн. Ещё одно удобство: при оплате покупатель увидит баланс карт и сможет выбрать ту, на которой достаточно средств. Для того чтобы воспользоваться таким методом онлайн-оплаты, покупателю достаточно иметь карту Сбербанка и приложение СберБанк онлайн. Никаких дополнительных настроек не потребуется.

На сегодняшний день онлайн-оплата заказа в СБЕР ЕАПТЕКЕ работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Твери и Орле.

— SberPay позволяет нашим клиентам максимально удобно и безопасно оплачивать свои покупки как в онлайн-, так и офлайн-магазинах. Мы видим, что доля оплат по SberPay, в частности в интернете, растёт крайне динамично, что для нас является подтверждением интереса к сервису и его востребованности со стороны потребителей. Благодаря подключению новых партнёров с широким ассортиментом товаров и услуг всё большее число людей могут приобретать необходимое в несколько кликов, — Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.

— Подключение SberPay — ещё один шаг к повышению качества сервиса: чем удобнее покупателям оформлять заказы в СБЕР ЕАПТЕКЕ, тем лучше для всех. Уверен, функция оплаты через SberPay будет востребована среди наших покупателей, учитывая простоту и безопасность этой системы, а также число покупателей, которые пользуются картами Сбербанка, — Антон Буздалин, генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА.

Как часть экосистемы Сбера, СБЕР ЕАПТЕКА продолжает внедрять функции и возможности, упрощающие взаимодействие компании и клиента. В ближайшем будущем будет реализован бесшовный доступ в экосистему: авторизовавшись в СберБанк Онлайн, пользователь автоматически авторизуется и в СБЕР ЕАПТЕКЕ, то есть при посещении приложения и сайта ему не нужно будет заново вводить свои данные.

Напомним, что сервис SberPay имеет также опцию бесконтактной оплаты офлайн, она доступна всем владельцам Android-смартфонов c поддержкой NFC, пользователям приложения СберБанк Онлайн. Для её подключения нужно зайти в мобильное приложение, выбрать карту для привязки к SberPay и подключить систему бесконтактной оплаты в настройках. Процесс оплаты полностью безопасен: данные карты остаются внутри Сбербанка. Перед оплатой на экране смартфона отображается сумма и валюта операции.