Коллективный иммунитет выявили у 25,4% иркутян

В июне этот показатель составлял около шести процентов, в сентябре 12,1%. Когда коллективный иммунитет достигнет 65-70%, эпидемия должна остановиться, - сказал директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов.

Максимальный уровень иммунитета выявлен у возрастной группы 60-69 лет – 28,6%. Самый минимальный - у детей до 17 лет. Он составил 19,3 %. Коллективный иммунитет населения Иркутской области к коронавирусу составляет 25,4%.

- Эти исследования показывают реальную ситуацию с распространением коронавируса в Иркутской области и позволяют нам прогнозировать течение эпидпроцесса. Также мы можем корректировать профилактические мероприятия, которые проводятся, - сказал главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Иркутской области Ирина Лисянская.