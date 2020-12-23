Компания En+ Group возглавила рейтинг открытости экологической информации топливных энерго- и теплогенерирующих компаний

Компания возглавила рейтинг открытости экологической информации топливных энерго- и теплогенерирующих компаний, работающих на территории России, сообщают в пресс-службе En+ Group.

Организатором отраслевого рейтинга является Всемирный фонд дикой природы (WWF) России при поддержке Европейского Союза.

Расчеты проводятся Аналитическим центром Национального рейтингового агентства. Оценка открытости компании проводится по критериям трех направлений: экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации. По итогам оценки в рамках каждого из разделов «Иркутскэнерго» получил средний балл «1,65», тем самым, превзойдя остальных участников. На втором месте стоит «Мосэнерго» с баллом «1,52», а на третьем - ОГК-2 («1,40»).

Рейтинг проводится ежегодно с 2019 года. В прошлом году компания En+ Group также заняла первое место по всем показателям. Согласно результатам, «Иркутскэнерго» относится к группе компаний с достаточным уровнем информационной прозрачности. Это наивысший уровень открытости, за которым следуют средний и недостаточный уровни.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

«Признание со стороны WWF очень важно для нас. Доступность информации и прозрачность на каждом этапе производства – обязательные характеристики в работе компаний, входящих в состав En+ Group. Мы стремимся соответствовать самым высоким международным стандартам и следовать принципам устойчивого развития и экологической ответственности».