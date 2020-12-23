«Ростелеком» дарит на Новый год месяц подписки на Wink

«Ростелеком» в Иркутской области объявляет для абонентов видеосервиса Wink акцию «Включайте праздники». По акционному предложению пользователям Wink предоставляется возможность подключить эксклюзивную подписку «Новогодний Трансформер» бесплатно на 30 дней.

В подписку входит 270 ТВ-каналов, более 40 тысяч фильмов и сериалов, скидка 15% на покупку и аренду контента, который не входит в подписку. Новогоднее предложение доступно для новых пользователей Wink, подключившихся до 31 января 2021 года.

Цифровой видеосервис Wink объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов, обучающего видеоконтента «Ростелеком. Лицей». Видео доступно на любых пяти экранах: телевизоре, смартфоне, планшете, ноутбуке или компьютере. Совсем недавно в Wink появился специальный раздел с возможностью слушать аудиокниги.

«Ограничения на массовые мероприятия в новогодние праздники никто не отменял, поэтому люди начали покупать и смотреть фильмы и сериалы дома. А телевидение Wink — это доступный и популярный в России видеосервис для просмотра легального контента», — отметил заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом Александр Теленкевич.

Полные условия новогодних предложений от видеосервиса Wink — на сайте.