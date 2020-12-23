En+ Group возглавила рейтинг открытости экологической информации топливных энерго- и теплогенерирующих компаний

Компания «Иркутскэнерго», входящая в состав En+ Group, ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и электроэнергии, возглавила рейтинг открытости экологической информации топливных энерго- и теплогенерирующих компаний, работающих на территории России.

Организатором отраслевого рейтинга является Всемирный фонд дикой природы (WWF) России при поддержке Европейского Союза. Расчеты проводятся Аналитическим центром Национального рейтингового агентства. Оценка открытости компании проводится по критериям трех направлений: экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации. По итогам оценки в рамках каждого из разделов «Иркутскэнерго» получил средний балл «1,65», тем самым, превзойдя остальных участников. На втором месте стоит «Мосэнерго» с баллом «1,52», а на третьем - ОГК-2 («1,40»).

Рейтинг проводится ежегодно с 2019 года. В прошлом году компания En+ Group также заняла первое место по всем показателям. Согласно результатам, «Иркутскэнерго» относится к группе компаний с достаточным уровнем информационной прозрачности. Это наивысший уровень открытости, за которым следуют средний и недостаточный уровни. Основатель компании En+ Group Олег Дерипаска заложил базовые принципы и определил стратегический курс по экологическим программам компании.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

«Признание со стороны WWF очень важно для нас. Доступность информации и прозрачность на каждом этапе производства – обязательные характеристики в работе компаний, входящих в состав En+ Group. Мы стремимся соответствовать самым высоким международным стандартам и следовать принципам устойчивого развития и экологической ответственности».