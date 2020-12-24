Проект «сухих» газоочисток РУСАЛа удостоен премии за экологическую эффективность

РУСАЛ стал победителем Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского в номинации «Инновационные экоэффективные технологии в ».промышленности и энергетике.

На конкурсе команда РУСАЛа, состоящая из специалистов СибВАМИ (г. Иркутск), РУСАЛ ИТЦ (г. Красноярск), Братского (БрАЗ), Новокузнецкого (НкАЗ) и Иркутского (ИркАЗ) алюминиевых заводов, представляла собственную разработку компании -технологию «сухой» очистки отходящих газов при производстве алюминия, которая позволяет улавливать более 99,5% фтористого водорода и твердых фторидов, и обеспечивает существенную экономию капитальных затрат.

Проект по развитию собственных технологий сухих газоочистных установок (СГОУ) реализуется в РУСАЛе с 2017 года. Конструктивные решения в рамках данной разработки запатентованы. На БрАЗе, НкАЗе и ИркАЗе уже построены 8 СГОУ собственной разработки РУСАЛа. К 2025 году на заводах компании будут установлены более 20 современных газоочистных установок. В целом, общий объем капитальных затрат, который предусмотрен в рамках программы экологической модернизации БрАЗа, НкАЗа и ИркАЗа, включающей установку СГОУ и переход на технологию ЭкоСодерберг, с 2017 по 2024 год составляет более 18 млрд рублей.

«Лучшие показатели по энергоэффективности и экологичности СГОУ с эффективными капзатратами позволили РУСАЛу в короткие сроки перейти на использование собственной технологии и оборудования, вытеснив зарубежные аналоги. Поддержка и признание со стороны экспертного сообщества усилий бизнеса по внедрению инноваций всегда важна, потому что она является дополнительным стимулом продолжать многолетние исследования, которые направлены на улучшение экологических показателей и повышение конкурентоспособности российской алюминиевой отрасли, а, следовательно, и всей промышленности страны», -отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн