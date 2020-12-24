В больнице Чунского района Иркутской области произошёл пожар

24 декабря днем произошел пожар в здании участковой больницы в посёлке Октябрьском Чунского района Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, горела лаборатория, расположенная на первом этаже деревянного двухэтажного здания. Существовала угроза распространения огня. Находившиеся внутри сторож и диспетчер покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных.

В 01:44 пожар был локализован, а в 02.25 открытый огонь был потушен. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет.

На месте работают дознаватели МЧС России. Причина произошедшего устанавливается.