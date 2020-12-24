Как выглядит Россия на фоне других стран?

Рецессия в уходящем 2021 году затронула все экономики, ограничения коснулись большинство стран мира.

Падение ВВП России будет 4% или даже немногим меньше, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- В результате Россия обошла Германию, став первой экономикой Европы. При этом по объему антикризисных программ Россия довольно скромно выглядела на фоне других стран. Рубль не резервная валюта, печатать ее без рисков инфляции нельзя. Для многих успехи Российской Федерации неожиданно стали сюрпризом.

Чем они объясняются? В странах G7 доля сектора услуг намного выше, чем в ВВП Российской Федерации. Экономика России в значительной степени остается постсоветской. Введенные ограничения, прежде всего, ударили по сектору услуг. Конечно, структура российского ВВП имеет и обратную сторону медали. Восстановление экономики России будет более медленным, чем в других странах. Однако здесь поддержку должен оказать рост цен на нефть.

В будущем году мы ожидаем $60-70 за баррель Brent. Джо Байден, вероятно, смягчит санкции в отношении Ирана. А Иран, скорее всего, восстановит экспорт до немногим меньше досанкционного уровня. Иран уже объявил о планах увеличить поставки на мировой рынок почти 2,3 млн баррелей в сутки, что в 17 раз выше текущих объемов. Согласно последнему прогнозу ОПЕК, общий мировой объем спроса в 2021 году составит 95,89 млн баррелей в сутки против 89,9 млн баррелей в сутки в текущем. Мы полагаем, что рынок переварит иранскую нефть.

Сегодня известный российский олигарх Петр Авен высказал свою точку зрения на тему экономической стагнации в России в последние 10 лет. На вопрос о том, можно ли говорить о потерянном десятилетии для российской экономики, Авен ответил: «И да, и нет». По его словам, в условиях подавления инфляции все страны испытывали временные проблемы с экономическим ростом. «С другой стороны, прежде всего из-за того, что у нас сохранялся очень низкий уровень инвестиций — порядка 20% ВВП для России цифра недостаточная, — мы не обеспечили экономический рост, который хотели, у нас не сократился долг», — считает Авен. Он уточнил, что с 2013 года общий долг российских компаний как был 60% ВВП, так и остался. Подчеркнув также, что с точки зрения развития среды, с точки зрения инвестиций и экономического роста эти годы можно назвать потерянными.

Мы частично согласны с данной точкой зрения. Подавление инфляции всегда бьет по экономическому росту. Россия не стала здесь исключением. Это, так сказать, неизбежное зло. При этом не стоит забывать, что инфляция — это налог на все общество, в том числе на наименее обеспеченные слои. С инвестициями действительно проблема, это ударило по росту экономики. В значительной степени дефицит инвестиций — результат санкций, то есть плата за геополитику и суверенитет. Не стоит забывать и про обвальное падение цен на энергоносители в 2014 году. При этом качество жизни россиян, которое трудно измерить в цифрах макростатистики, сильно выросло. Общество быстро переходит на цифру. В вопросах онлайн-сервисов, доступности интернета и сотовой связи, различных цифровых услуг Россия занимает далеко не последнее место в мире.

Конечно, средства, которые были потрачены на модернизацию и перевооружение армии, можно было бы потратить на инвестиции и социальные выплаты. Однако, хорошо известна пословица: кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую.