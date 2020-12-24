Байкальский банк Сбербанка подвел итоги работы за 11 месяцев 2020 года

Байкальский банк Сбербанка подвел итоги проделанной работы за 11 месяцев 2020 года. Проекты, реализованные совместно с предпринимателями регионов, анализ результативности и востребованности банковских инструментов и сервисов экосистемы Сбера стали главной темой онлайн-пресс-конференции, проведенной для региональной прессы Иркутской области, Якутии, Бурятии и Забайкальского края.

По данным банка, в течение 2020 года уровень потребительской активности на территориях прибайкальских регионов составлял в среднем 60% (за основу берется базовый день – 30 декабря, его норма 60-70%). В острые пандемические периоды – в марте и ноябре снижался до 50%. Среди наиболее пострадавших в результате пандемии и введенных ограничительных мер отраслей в регионах присутствия Байкальского банка – Иркутской области, Бурятии, Якутии, Забайкальского края были –туризм, сфера развлечений, ресторанный бизнес и сфера услуг.

«Между тем, часть предприятий этих индустрий смогла приспособиться – гостиницы стали обсерваторами, рестораны перешли на доставку. Огромным плюсом для наших территорий было то, что, что здесь не применялись жесткие ограничивающие меры, практически всем предприятиям было разрешено работать, хоть и с соблюдением мер профилактики. В период завершения 2020 года, можно сказать, что опасения относительно критичных последствий пандемии были в 3 раза хуже фактической реальности»,- оценила, основываясь на больших данных банка, общий фон состояния регионального бизнеса заместитель Председателя Байкальского банка Оксана Лобова.

Эксперты Байкальского банка зафиксировали и факт роста в 2020 году в ряде сегментов регионального бизнеса. Торговые предприятия по продаже компьютерной и оргтехники к концу 2020 года показывают динамику в 167%, сервисы организации удаленных коммуникаций (ВКС) и электронной торговли (+ 35%), товары для строительства и ремонт (+6,8%), для красоты и здоровья (+10,3%).

Эффективно сработали антикризисные меры, которые были предложены региональному бизнесу в виде государственных программ и программ поддержки малых, средних, крупных предприятий и организаций бизнеса, разработанных Сбербанком.

Так, предложением кредитных каникул от Сбера в 2020 г. в регионах работы Байкальского банка воспользовались 2800 предпринимателей и организаций, реструктуризация была проведена на сумму более 4 млрд. рублей.

Кредит со ставкой «0 % - на зарплату» был одобрен 523 бизнес-партнерам Сбера из сегмента малого и микро-бизнеса, объем данного льготного кредитования составил 405 млн рублей. Воспользовались данной программой и 52 крупных региональных предприятия также с ее помощью они выплачивали зарплату своим сотрудникам.

Самой востребованной в предпринимательской среде Приангарья, Бурятии, Забайкальского края и Якутии была программа льготного кредитования «Господдержка.2%».Байкальский банк Сбербанка в рамках реализации данной антикризисной меры малому бизнесу выдал 3764 кредита на сумму 4 млрд 642 млн руб. Только в Иркутской области, специальным кредитом со ставкой 2% воспользовались 2020 предприятий и организаций малого и микро бизнеса, а объем льготного кредитования под 2% в Приангарье составил 2,44 млрд рублей. В сегменте крупного бизнеса регионов 227 средних и крупных предприятия также получили кредит со льготной ставкой на общую сумму 1,94 млрд. руб.

98% клиентов территориального банка из крупного и среднего бизнеса и 96% - из малого и микро-бизнеса в регионах выполнили условия целевой программы, сохранили докризисную численность штатных сотрудников, и получили право на полное погашение кредита.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка: «В настоящее время уже с полной уверенностью можно сказать, что данная программа поддержки регионального бизнеса на наших территориях сработала отлично. Сбер на территории Иркутской области, в Бурятии, Забайкалье, Якутии смог еще раз подтвердить статус надёжного партнёра и для бизнеса, и для государства».

Посмотреть запись пресс-конференции можно по ссылке https://files.sberdisk.ru/s/qLSWSqyKzTtRMfL