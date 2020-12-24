Проекты Сбера по развитию туризма на Байкале вышли на фазу инвестирования, финансирования и стройки

Итоги реализации туристических проектов в 2020 году подвел на онлайн пресс-конференции Байкальский банк Сбербанка. За 2 года работы проектного офиса «Южное побережье Байкала» количество клиентов банка в туристической отрасли выросло в 2 раза и составляет на данный момент 5,5 тысяч. Объем кредитного портфеля по проектам туристической отрасли вырос на 980 миллионов и равен 3,25 млрд рублей.

С 2019 года Сбербанк при поддержке Правительства Республики Бурятия и Правительства Иркутской области активно реализует проект по созданию туристического кластера на Байкале и участвует в разработке стратегии развития туризма в прибайкальских регионах.

Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка: «2020-й год мы посвятили плотному взаимодействию с властью, участвовали во всех конкурсах по туризму. Например, в конкурсе по развитию экологического туризма. Потенциал таких проектов составляет более 3 млрд. рублей. Сегодня мы уже можем говорить о первых и очень значительных результатах деятельности за 2 года работы проекта «Южное побережье Байкала». Наши проекты уже вышли на фазу инвестирования и финансирования, в фазу реальной стройки. Мы гордимся тем, что усилия нашей команды влияют на повышение интереса предпринимателей к туристическим проектам на Байкале и на создание здесь новых рабочих мест. Количество занятых в туризме в Иркутской области и Республике Бурятия выросло почти на 2000 человек. Это очень важно, особенно в такой экономически непростой год и мы будем продолжать».

Совместно с Правительством Иркутской области Байкальский банк Сбербанка в 2020 году реализовал ряд инициатив - создается мастер-план моногорода Байкальска, ведется работа по реализации проекта «Байкал Драгоценный». Банк является постоянным и активным участником координационного совета по туризму, участвует в работе Центра маркетинга по продвижению региона, входит в состав межрегионального проектного офиса.

17 декабря в Москве состоялась презентация туристической повестки Республики Бурятия. Ее представил Глава республики Алексей Цыденов. В рамках соглашения между банком и Правительством Бурятии ведется активная проработка Дорожной карты и стратегии туризма.

Посмотреть запись пресс-конференции можно по ссылке https://files.sberdisk.ru/s/qLSWSqyKzTtRMfL