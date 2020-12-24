Иркутянин вернул банку почти пять миллионов рублей, после ареста квартиры

Житель Иркутска оплатил задолженность перед банковской организацией в размере 4,6 млн рублей после ареста квартиры в Октябрьском районе областного центра, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

- Доводы должностного лица Управления мужчиной проигнорированы и долг им оплачен не был. В связи с этим, судебным приставом составлен акт описи и ареста квартиры с целью ее дальнейшей передачи на реализацию, - сообщает судебный пристав-исполнитель отделения Ирина Толмачева.

Гражданин изыскал денежные средства и оплатил кредитную задолженность полностью, чтобы избежать продажи недвижимости.