В Бурятии за прошедшие сутки от коронавируса скончались 5 человек

Дневной прирост больных составил 201 человек.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 24 декабря выявлен 201 заболевший коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 24 562.

Из 201 новых случаев COVID-19: 153 человека – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 914 пациентов, наблюдается 4 754 человека. Всего выздоровели от COVID-19 – 21 546 (+387) человек.

За последние сутки в регионе 5 человек умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 557 человек.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 528 коек, занято – 1 545, свободно – 983. Занятость коечного фонда составляет 61,1%.