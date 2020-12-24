«Ростелеком» расширил географию предоставления услуги «Интерактивного телевидения» в Иркутской области

«Ростелеком» начал предоставлять услуги интерактивного телевидения в поселках Ухтуй и Кимильтей Зиминского района Иркутской области. Новый для муниципалитетов сервис появился благодаря модернизации оборудования на сетях и объектах связи, которую оператор провел в 4 квартале 2020 года. Теперь жителям этих населенных пунктов стало доступно свыше 300 телеканалов в цифровом качестве (из них более 150 — в HD-качестве).

Все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра объединяет цифровой видеосервис Wink. Wink — это современный сервис, которым уже пользуются множество абонентов для просмотра фильмов, телевизионных передач и другого мультимедийного познавательного и развлекательного контента. Удобная навигация по тематическим подборкам позволяет быстро и легко найти интересующий ТВ-канал или фильм. В Wink большой выбор ТВ-каналов, электронная программа телепередач, сервисы «Управление просмотром», «Видеопрокат» и «Родительский контроль» для ограничения доступа детей ко взрослому контенту.

Также абонентам доступна бесплатная коллекция из нескольких тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов и передач. В нее включены хиты всех времен, современные фильмы, тематические подборки.

Wink выходит далеко за рамки домашнего телевизора и становится доступным везде, где есть интернет. С помощью услуги «Мультискрин» абоненты получают возможность смотреть телевизионные передачи, фильмы и сериалы на любых пяти экранах: телевизоре, смартфоне, планшете, ноутбуке или компьютере.

Заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом Александр Теленкевич отметил: «Абонент нашего интерактивного телевидения может управлять эфиром и сам создавать свое телевидение в удобное для него время. Это особенно важно сейчас в преддверии новогодних и рождественских каникул, потому что на это время действуют жесткие ограничения на массовые мероприятия. Учитывая это, мы предоставили пользователям Wink в подарок на 30 дней пакет ”Новогодний” с тысячами фильмов и сериалов, а также дополнительными тематическими ТВ-каналами. Этого контента хватит, чтобы интересно провести долгие выходные».

Узнать подробности и оставить заявку на подключение услуг можно на www.rt.ru и через контакт-центр по номеру 8 800 1000 800.