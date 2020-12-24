275 случаев корнавируса зафикисровано за сутки в Иркутской области

Региональный оперштаб сообщил, что за последние сутки в Иркутской области коронавирусом заболели 275 человек – это данные на 24 декабря.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 38,9 тысяча случаев заболевания. За день от инфекции вылечились 283 человека, умерли непосредственно от COVID-19 за сутки 14 человек, от заболеваний, не связанных с вирусом – 3 человека.

Находятся на лечении 9,5 тысяч человек, из них на амбулаторном лечении – 6,3 тыс., госпитализировано в медучреждения – 3,2 тыс.

Коллективный иммунитет к коронавирусу выявили у 25,4% иркутян, в июне этот показатель составлял около шести процентов, в сентябре 12,1%. Когда коллективный иммунитет достигнет 65-70%, эпидемия должна остановиться, - заявил директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов.

Роспотребнадзор сообщил, что эпидемиологическая ситуация в России улучшается, в 77 регионах показатель заболеваемости коронавирусом опустился до единицы. Речь о коэффициенте, определяющем количество людей, которых потенциально заражает один инфицированный до того момента, как он будет изолирован.Кроме того, ведомство разработало рекомендации для организации отдыха на новогодних праздниках. Рекомендации носят рекомендательный характер и не являются обязательными.