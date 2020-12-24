Вопрос газификации Приангарья рассмотрят на федеральном уровне в январе 2021 года

В январе 2021 года в Правительстве Российской Федерации пройдёт мероприятие, на котором будут рассмотрены вопросы ускорения газификации Иркутской области. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак при подведении итогов ежегодного всероссийского конкурса «МедиаТЭК» из Москвы.

– С точки зрения развития единой газоснабжающей системы в Восточной Сибири – мы только в начале пути. У нас есть несколько вариантов, которые рассматриваются на уровне Правительства, министерства энергетики. Ускорение газификации – важный вопрос, стоящий на контроле у Президента России. Сразу в начале следующего года мы проведем мероприятие у меня и вместе подумаем и проработаем создание таких условий, – сказал Александр Новак.

Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев пояснил, что в соответствии с новой энергетической стратегией страны уровень газификации региона к 2035 году должен вырасти на 14,3%, так как в стратегии особое внимание уделено расширению газотранспортной структуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также развитию рынков газомоторного топлива. Но неразвитая газотранспортная инфраструктура региона не позволяет достичь этих целей. Хотя в области располагается крупнейшее по запасам газа месторождение на востоке России – Ковыктинское. В настоящее время в структуре потребления газа в Иркутской области менее 9 процентов.