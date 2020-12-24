На АЗС «ЛУКОЙЛ» теперь можно снять наличные через кассу

Компания «ЛУКОЙЛ», банк «Открытие» и международная платежная система Mastercard первыми в России предложили сервис «Наличные с покупкой» на автозаправочных станциях.

Теперь, оплачивая заправку или любые сопутствующие товары картой Mastercard, клиент АЗС может получить наличные средства одновременно с покупкой. Пилотный проект успешно стартовал на 400 АЗС «ЛУКОЙЛ» в центральных регионах России при поддержке банка «Открытие». В начале 2021 года планируется расширение сервиса на всю сеть автозаправочных станций «ЛУКОЙЛ» в России.

Воспользоваться новым сервисом на АЗС просто: при оплате покупки картой клиенту достаточно попросить оператора АЗС о выдаче наличных. Сумма снятия должна быть кратна 100 рублям, но не может превышать 5 000 рублей. Для подтверждения операции потребуется ввести ПИН-код. Список банков, клиентам которых доступен сервис, размещен на сайте Mastercard. Условия снятия наличных, а также возможную комиссию при операции, необходимо уточнять в банке, выпустившем карту.

«Новая опция позволит не только сэкономить время нашим клиентам, но и способствует расширению ассортимента товаров на АЗС за счёт использования площадей, которые раньше предназначались для размещения банкоматов, - рассказал Вице-президент по реализации нефтепродуктов ПАО «ЛУКОЙЛ» Максим Дондэ.

«Mastercard первой в России внедрила сервис «Наличные с покупкой» и непрерывно расширяет партнерскую сеть сервиса, чтобы у держателей карт всегда был поблизости быстрый, простой и удобный способ снятия наличных. Совместно с компанией «ЛУКОЙЛ» и банком «Открытие» мы рады предоставить россиянам возможность получать наличные теперь и на автозаправочных станциях», – отмечает Светлана Иглинская, директор по разработке продуктов в регионе быстрорастущих европейских рынков Mastercard.

«Уверен, новый сервис будет широко востребован как у наших клиентов, так и у держателей карт Mastercard других кредитных организаций. Он позволяет сэкономить силы и время: теперь не нужно отклоняться от своего маршрута в поисках банкомата, если вам вдруг понадобились наличные. Мы намерены активно участвовать в дальнейшем развитии сервиса «Наличные с покупкой», представляя его в новых точках продаж в разных городах страны», - подчеркнул Александр Дынин, директор департамента эквайринга банка «Открытие».

Услуга «Наличные с покупкой» особенно актуальна для России: в удаленных районах и населенных пунктах появляется возможность снимать наличные прямо у дома, а занятым жителям мегаполисов новая услуга позволяет экономить время, решая две задачи одновременно. Для банков подключение сервиса означает сокращение расходов на инкассацию и обслуживание сети банкоматов. Внедрение и распространение этого сервиса признано Банком России социально значимой задачей.