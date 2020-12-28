«Время отдыхать на Байкале» – 2020: Внутренний туризм решили развивать стратегически

Пандемийный 2020 год не только ударил по туризму, но и открыл новые возможности. Развитие внутреннего туризма - задача нового нац проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", над которым сейчас идёт работа. По мнению губернатора Игоря Кобзева, «наш регион обладает большим туристическим потенциалом и всеми возможностями, чтобы активно включиться в развитие востребованных направлений внутреннего туризма: экологического, сельского, детского, гастрономического, делового и образовательного», заявилон, приветствуя участников Международного онлайн-форума «Время отдыхать на Байкале» – 2020. О новом нацпроекте, о сотрудничестве между регионами и чартерах в Бурятию читайте в нашем материале.

«Вместе нам удастся прийти к балансу интересов бизнеса, власти и природоохранных ведомств в вопросах развития туризма»

Торгово-промышленная палата Восточной Сибири на протяжении уже нескольких лет является одним из организаторов форума «Время отдыхать на Байкале». Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь, приветствуя участников форума, сказал:

Алексей Соболь, Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири».

Форум «Время отдыхать на Байкале», 2020.

Фото: Андрей Фёдоров

– 2020 год стал испытанием для всей страны, для многих отраслей экономики, но особенно – для сферы туризма. В то же время, несмотря на множество отрицательных последствий коронавируса, на мой взгляд, в ситуации есть один серьезный плюс. Именно в пандемию, наверное, впервые, о туризме, и в частности о внутреннем туризме, заговорили как об отрасли, которую надо не просто поддерживать, а стратегически развивать, ведь туризм влияет более чем на 50 смежных отраслей экономики, обеспечивает занятость и поднимает качество жизни и людей, и территорий.

Разработка концепции опережающего развития туризма на Байкале, несомненно, тесно связана с вопросами защиты особо охраняемых природных территорий. Охрана Байкала была и остается незыблемым приоритетом, но вместе с тем, этот приоритет не должен стать препятствием для экономического развития Прибайкалья. Без обеспечения удобной логистики и доступности туробъектов, строительства дорог и совершенствования инфраструктуры, модернизации системы обращения с отходами и решения многих других задач говорить о качественном и привлекательном байкальском турпродукте не приходится. Именно поэтому мы пригласили на форум экспертов и спикеров, в чьих силах и полномочиях решение этих вопросов – представителей Ростуризма, сенаторов и депутатов Государственной Думы, руководство ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и крупнейших профессиональных ассоциаций индустрии туризма и гостеприимства. И я убежден, что вместе нам удастся прийти к балансу интересов бизнеса, власти и природоохранных ведомств, и даже продумать возможные меры поддержки для организаций, рискнувших заняться развитием внутреннего туризма на Байкале.

«Новый нацпроект – это отражение диалога между бизнесом и регулятором»

2020 год стал годом парадокса, говорит Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. С одной стороны, такой удар по индустрии туризм за всю современную историю не переживал, а с другой стороны впервые за десятилетия крупные федеральные операторы поставили чартеры в таких направлениях, которые никогда как чартерные не воспринимались. Мерам поддержки отрасли уделяется огромное внимание, и большую роль здесь играют именно региональные власти.

Майя Ломидзе, Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

Форум «Время отдыхать на Байкале», 2020.

Фото: Андрей Фёдоров

– Мы подводили предварительные итоги года, и согласно им уровень доходности туристических компаний, несмотря на достаточно неплохой сезон, упал почти на 60%. По оценке федеральных туроператоров прекратили работу до 25% туристических агентств: они просто не вышли на рынок после апреля 2020. Большая часть их была в Москве и Центральном федеральном округе, но многие работали в Сибири и регионах Дальнего Востока. Мониторинг тех, кто, грубо говоря, остался в живых и насколько упала их доходность нужен для того, чтобы работать с региональными властями для поддержания этих компаний, сохранения рабочих мест и социальной стабильности. Это то направление, в котором мы сейчас двигаемся.

Мы прекрасно понимаем, что происходит сейчас с бюджетами и собираемостью налогов, в тоже время налоговая нагрузка на очень многие предприятия превышает возможности по выплате этих налогов. Если мы говорим о федеральных налогах, то регион здесь мало что может сделать, тем не менее, он может облегчить жизнь бизнеса на своем уровне. Совсем свежий пример: в Санкт-Петербурге региональные власти приняли решение об отмене целого ряда региональных налогов – налога на имущество, налога на землю, транспортного налога – для предприятий туристической индустрии. Понятно, что послабления коснулись в основном гостиниц и ресторанов, тем не менее, это позволило региональному бизнесу немножечко легче вздохнуть. И новый нацпроект – это тоже отражение диалога, который мы имеем сейчас с регулятором туристической индустрии.

«По прогнозам Иркутская область примет 900 тысяч туристов по итогам 2020 года»

По итогам 2020 года в регионе ожидается падение турпотока в 2 раза, рассказала Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области на турфоруме «Время отдыхать на Байкале».

Екатерина Сливина, Руководитель агентства по туризму Иркутской области.

Форум «Время отдыхать на Байкале», 2020.

Фото: Андрей Фёдоров

– Иркутская область традиционно входила в пятёрку по приёму иностранных туристов в России, но в пандемию ситуация изменилась, – рассказала Екатерина Сливина. – В течение первого квартала мы приняли порядка 53 тысяч иностранных туристов, но потом случилось то, что случилось. По итогам трёх кварталов регион посетили порядка 630 тысяч туристов. По итогам года мы надеемся приблизиться к 900 тысячам. Для сравнения: в 2019 году к нам приехало 1,860 млн российских и иностранных туристов, поэтому падение будет в 2 раза.

Время, когда турпоток схлынул, позволило региональному агентству трезво взглянуть на ситуацию. С одной стороны, было хорошо, когда турпоток рос, но это был не тот поток, который полезен для региона. Мы понимали, что отдача от туризма может быть в разы больше. Это время мы не сидели сложа руки: провели инвентаризацию всех маршрутов, ресурсов, переговоры с каждым муниципалитетом и бизнес-сообществом.

«Национальный проект призван сделан путешествия по стране доступными, безопасными и комфортными»

Важность развития внутреннего туризма для государства обозначил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря. Им поддержано, а председателем Правительства России Михаилом Мишустиным поручено создать национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Документ планируется утвердить весной – к летнему туристскому сезону следующего года. Елена Лысенкова, начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму рассказала о ключевых направлениях будущего нацпроекта.

Форум «Время отдыхать на Байкале», 2020.

Фото: Андрей Фёдоров

– Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» призван сделать путешествия по стране доступными, безопасными и комфортными. В основе этого лежит создание на территории России туристических дестинаций международного уровня за счет развития территорий с наибольшим туристическим потенциалом, с учетом видов туризма, а также развитие культуры регулярных путешествий по стране как жителей, так и гостей нашей страны.

Задачи, которые призван решать нацпроект «Туризм», укладываются в три основных больших направления работы. Первое направление касается развития туристической инфраструктуры и создания качественных турпродуктов. Среди инструментов – создание комплексных мастер-планов территорий, позволяющих раскрыть потенциал каждого региона. Второе направление нацпроекта по туризму предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на повышение доступности внутренних направлений и информированности россиян о них. Например, запланированы мероприятия по снижению стоимости поездок и туров, включая поддержку детских поездок. Третье направление включает меры по повышению эффективности управления туристской отраслью. Здесь планируется финансирование мероприятий по подготовке кадров, совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе, разработка нового федерального отраслевого закона.

«Ведется большая работа по совершенствованию законодательства в сфере туризма»

Наше законодательство всегда было ориентировано больше на выездной туризм, совсем немного на въездной, но никак не на внутренний, отметил Александр Якубовский, депутат Государственной думы. Условия для развития внутреннего туризма сложились, как ни странно, во время кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

Александр Якубовский, депутат Госдумы.

Форум «Время отдыхать на Байкале», 2020.

Фото: Андрей Фёдоров

– Байкал, безусловно, – центр притяжения людей со всей страны, причем практически круглый год. Это природная жемчужина не только страны, но мира, и на нас лежит большая ответственность не только сохранить ее для наших потомков, как бы пафосно это ни звучало, но и ликвидировать тот накопленный ущерб, который сейчас есть. Законодательная власть постоянно балансирует между интересами туризма, интересами людей, проживающих в регионе, и защитой озера. Мы ведем большую работу по совершенствованию законодательства в этой сфере. В частности, считаем, что необходимо законодательно закреплять такие понятия как экологический, спортивный, сельский, аграрный туризм с тем, чтобы на этой основе в дальнейшем формировать зоны устойчивого развития названных форм туризма.

«Презентации субъектов Российской Федерации показывают привлекательность и уникальность каждой территории»

Огромную роль в налаживании диалога между законодательными и исполнительными органами власти, и экспертным сообществом играет Торгово-промышленная палата России. ТПП сегодня – это не только площадка поддержки предпринимательства – с некоторых пор это институт развития, рассказал Владимир Дмитриев, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Владимир Дмитриев, Вице-президент ТПП РФ.

Форум «Время отдыхать на Байкале», 2020.

Фото: Андрей Фёдоров

– Система торгово-промышленной палаты ведет работу по продвижению и развитию внутреннего туризма, по созданию и реализации конкурентоспособных туристических направлений в регионах. Особое внимание палата уделяет теме брендинга, который с каждым годом становится все более востребован в разных отраслях. На своей площадке мы регулярно проводим презентации экономического, промышленного, инвестиционного, туристического потенциала субъектов Российской Федерации. Это позволяет не только раскрыть возможности регионов нашей страны – мы можем показать, настолько многогранна, привлекательна и уникальна отдельно каждая территория. В первой половине следующего года мы будем приветствовать Иркутскую область с презентацией ее экономического потенциала, а также будем рассматривать вопрос о повышении туристической привлекательности данного региона.

«Мы предлагаем регионам в качестве инвесторов привлекать крупные промышленные предприятия»

Туризм – это значимо, на нем можно и нужно зарабатывать, уверена Светлана Ануфриенко, президент Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Туристская Ассоциация регионов России». Вопросы с частными инвесторами возникали всегда, напоминает она, – поскольку срок окупаемости инвестиционных проектов очень долог. Однако существует модель, которая поможет, по ее мнению, получить нужные результаты.

Форум «Время отдыхать на Байкале», 2020.

Фото: Андрей Фёдоров

– Нужные для нацпроекта результаты мы сможем получить, занимаясь комплексным развитием территорий. И здесь сразу возникает вопрос: «Кто этим будет заниматься?». С одной стороны – государство, а с другой? Захочет ли это поддержать частный инвестор? Увидит ли он в этом выгоду для себя? Раньше мы всегда опирались на туристический бизнес, но сейчас появляются инвесторы, которых мы раньше не рассматривали в такой роли – это могут быть предприятия совершенно отличных от туризма отраслей. Мы знаем, что многие промышленные, добывающие предприятия всего мира и России в частности для того, чтобы иметь определенный статус и благоприятный образ на международном рынке, ориентируются на достижение целей устойчивого развития ООН. Такие компании берут на себя обязательства по развитию территорий, на которых они ведут свою деятельность. Мы предлагаем регионам привлекать такие организации в качестве инвесторов. Этот, может быть неожиданный взгляд на самом деле является важным механизмом, мостиком между туризмом и другими отраслями.

«Призываю участвовать в конкурсе "Мастера гостеприимства"»

Выражение «индустрия гостеприимства» еще полтора года назад упоминали исключительно в целях маркетинга, говорит Алексей Волков, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства. ОСИГ была создана летом 2019 года с целью консолидации организаций турбизнеса для решения системных задач в сфере туризма. Одним из наиболее известных проектов союза является конкурс «Мастера гостеприимства», который вписывается в новый национальный проект не только названием: сами эти люди будут участвовать в реализации национального проекта по всей стране.

Форум «Время отдыхать на Байкале», 2020.

Фото: Андрей Фёдоров

– У нас была идея не просто проводить конкурсы, а собрать тех людей, которые, может быть, к сфере туризма не имеют никакого отношения, но хотели бы на нее влиять, хотели бы показать свою страну и работать в индустрии гостеприимства. На участие в конкурсе в прошлом году было подано больше 20 тысяч заявок, победителями стали 62 участника. В том числе у нас есть победитель из Иркутской области – Анатолий Казакевич со своим проектом «Сфера Байкала». Я призываю всех участвовать во втором сезоне и хочу отметить, что все участники проходят серьезную акселерацию внутри конкурса, прорабатывают свои проекты, а победители получают гранты на обучение по программе развития гостеприимства в школе Сколково и финансовую поддержку.

Каждый из участников конкурса получает наставника. Это очень важно, потому что мы видим: далеко не все конкурсанты могут правильно собрать проект и команду, составить финансовый маршрут. Многие вопросы для них – темный лес, поэтому во втором конкурсе мы усилим работу по акселерации проектов, и в целом будем создавать совместно с другими участниками индустрии такую программу, которая позволит «докручивать» проекты и затем реализовывать их на территориях.

«Иркутской области и Бурятии нужно не конкурировать, а выстроить крутое передовое сотрудничество»

Новые проекты – это хорошо, но начинать нужно с инвентаризации имеющихся туристических продуктов, маршрутов, гостиниц, которые уже сейчас пользуются огромным спросом у туристов, уверена Ольга Захарова, заместитель генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив» по продвижению новых проектов, руководитель проектного офиса по развитию туризма.

Ольга Захарова, Заместитель генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив» по продвижению новых проектов, руководитель проектного офиса по развитию туризма.

Форум «Время отдыхать на Байкале», 2020.

Фото: Андрей Фёдоров

– Есть ощущение, что все стараются на пандемию переложить ответственность за некомпетентность – свою и своих коллег. Но очень важно сейчас посмотреть гораздо глубже и понять, где мы ошибаемся, увидеть те слабые места, над которыми нужно работать. Например, регионы, с одной стороны, борются за туриста, но мало кто на самом деле сделал инвентаризацию уже существующих туристических продуктов. Везде есть бизнес, который старается выжить – давайте для начала поможем ему. Государственная поддержка не обязательно должна заключаться в деньгах – она должна заключаться в элементарной возможности бизнеса прийти к власти и решить насущные проблемы, будь то подвод электричества, коммуникаций, водоснабжения, канализации или работа с проверяющими органами. Бизнес, который у нас уже есть, на самом деле хочет быть ответственным, но все способствует тому, что он, стараясь выжить, возможно совершает неправильные действия.

На форуме звучала мысль о том, что в России очень сложно найти предпринимателей. Не соглашусь: от себя лично могу сказать, что за месяц работы на территориях, которые в рамках всероссийского конкурса разработали стратегии и комплексные планы развития своих территорий, нам удалось привлечь уже 5,3 млрд рублей. За месяц! Поэтому я не уверена, что России нужны обязательно только крупные игроки. Я как раз больше верю в то, что малые предприниматели, локальные, быстрее подстраиваются под изменчивый рынок, они лучше работают напрямую с туристом, они клиентоориентированы.

Форум «Время отдыхать на Байкале», 2020.

Фото: Андрей Фёдоров

Что касается Иркутской области и Бурятии, им не нужно конкурировать – нужно выстроить крутое передовое сотрудничество. Байкал и горы Хамар-Дабана востребованы и зимой, и летом, там огромное количество туристов на самом деле, но инфраструктура на сегодняшний день совершенно не развита. А ведь там можно сделать объекты, куда смогут приходить люди со своими детьми. Мы много говорим о нашем молодом поколении, так давайте сделаем так, чтобы молодое поколение видело удобные смотровые площадки и безопасные тропы, нормальные туалеты. Мне кажется, не надо идти на поводу у глобализма – нужны конкретные действия, именно они и приведут к хорошему результату и усилению позиционирования имиджа двух этих регионов.

Конечно, регионы много чего делают, но, к сожалению, не успевают об этом рассказывать, поэтому положительные вещи быстро забываются, вместо того, чтобы стать достоянием общественности. Поэтому я бы хотела порекомендовать: если вы что-то делаете совместными усилиями, пожалуйста, рассказывайте об этом в средствах массовой информации. И – главное – за туристическую инфраструктуру, которая делается в регионе, отвечают не предприниматели и даже не туроператоры. Люди едут в гости в регион, а значит – к губернатору. Поэтому туристические маршруты и продукты, которые создаются в вашем регионе, их позиционирование – это, на самом деле, забота самого губернатора.

«Чартерный поток вырос в 10 раз»

В сложном для туротрасли 2020 году большой отклик у бизнеса получила новость о запуске чартерных рейсов по России. На Байкале организацией чартеров занималась компания TUI, которая сделала ставку на массовый туристический продукт. Практика оказалась успешной, рассказал Александр Сирченко, заместитель генерального директора TUI Россия, и 6 февраля стартует новая чартерная – уже зимняя программа в Республику Бурятия.

Александр Сирченко, Заместитель генерального директора TUI Россия.

Форум «Время отдыхать на Байкале», 2020.

Фото: Андрей Фёдоров

– На примере нашей компании могу сказать, что мы начали активно заниматься внутрироссийским туризмом еще в 2018 году, а в течение этого года, несмотря на пандемию и ограничения, которые существуют в регионе, мы увеличили количество туристического продукта внутри страны по отдельным направлениям более чем в 10 раз. Мы одни из первых поставили чартерные перевозки. Конечно, это стало возможным благодаря поддержке Ростуризма: говорить о внутрироссийских чартерных перевозках в мало загруженные регионы России без господдержки не приходится. Когда принималось решение поставить чартерные маршруты в Бурятии, мы, конечно, заручились поддержкой руководства Республики Бурятии и Министерства туризма. Благодаря им, а также нашим партнерам – туроператорам Республики Бурятия нам удалось сформировать такой туристический продукт, который стал наиболее привлекательным и по цене и по качеству услуг. Подчеркну – это результат синергии всех участников туристического бизнеса. Мы учтем этот опыт и надеемся,что те россияне, которые хотят побывать на Байкале – а их значительное число, воспользуются новыми маршрутами. Кстати, эти маршруты будут межрегиональными, они охватывают и Республику Бурятия, и Иркутскую область.

«Детям нужна прививка путешествий»

Одним из направлений национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» является детский отдых и туризм. В нашем регионе детский отдых летом 2020 года был не просто под ограничением – он по сегодняшний день находится под запретом. Но несмотря на сложность и низкую рентабельность, детский туризм – очень важный сегмент не только для органов власти, но и для туристического бизнеса, уверена Ольга Санаева, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель регионального совета РСТ (Москва).

Ольга Санаева, Вице-президент РСТ, руководитель регионального совета РСТ, Москва.

Форум «Время отдыхать на Байкале», 2020.

Фото: Андрей Фёдоров

– Стоит разграничивать детский отдых и детский туризм. Я остановлюсь на туризме, путешествиях детей. Совсем недавно Ростуризм провел конкурс детских маршрутов, и, надо сказать, что мы получили общий срез по стране и увидели очень удачные примеры проектов. Один из них – Байкальская школа новых возможностей «Поколение гениев», ориентированный на создание международного научно-образовательного центра на Байкале в поселке Большое Голоустное. Такие проекты направлены на воспитание ответственного отношения к природе, профориентацию и личностное развитие школьников. Мы считаем важным делать также акцент на внутрирегиональные поездки детей. Нам нужно учить детей понимать и знать свою малую и большую Родину. Важно понимать, что если мы не выращиваем потребителя, не делаем детям прививку путешествий, мы не получим впоследствии никаких туристов.

Справка

Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале!»-2020, организован Агентством по туризму Иркутской области, Союзом «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» и Центром оказания услуг «Мой бизнес» при поддержке правительства региона. Онлайн-форум собрал на одной площадке ведущих российских и зарубежных экспертов и спикеров, представителей органов власти всех уровней, общероссийские профессиональные ассоциации индустрии туризма и сферы гостеприимства, крупнейших туроператоров, перевозчиков, туристические компании из России, Китая, Вьетнама, Монголии, Беларуси, Германии, Швейцарии и др.