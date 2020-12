Новости Альфа-Банк запускает обучение клиентов среднего бизнеса в СКОЛКОВО Альфа-Банк запускает ежегодное обучение клиентов среднего бизнеса в Московской школе управления СКОЛКОВО. Участники пройдут программу «Финансовая стратегия LIVE» от профессора СКОЛКОВО Александра Тильдикова и команды бизнес-школы. В первый поток войдут 20 клиентов Альфа-Банка из всех регионов России. Обучение стартует 18 января 2021 г. Программа «Финансовая стратегия LIVE» предназначена для собственников, предпринимателей и топ-руководителей. Она помогает понять, что изменить в моменте и на что сделать ставку, чтобы бизнес развивался. Обучение длится 21 день и состоит из 7 сессий. Ключевая ценность программы — ее практическая направленность. В финале участники смогут просчитать стратегию на кейсе своего бизнеса и получить экспертное мнение СКОЛКОВО. «Вся система обслуживания среднего бизнеса в Альфа-Банке ориентирована на то, чтобы помочь нашим клиентам стать сильнее. Обучение в СКОЛКОВО даст им инструменты для правильной оценки своей финансовой стратегии и поможет выбрать путь развития в этот непростой период. А в конечном итоге, от успеха клиентов выиграет и банк», — прокомментировал член правления, директор среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков. «Финансовая стратегия — программа, которую я рекомендую каждому предпринимателю. Она позволит перевести проекты развития на язык финансовых показателей. И сделать стратегический ход с полным пониманием, чего он будет стоить бизнесу», — прокомментировала генеральный продюсер программ для предпринимателей Московской школы управления СКОЛКОВО Елена Бондаренко. Альфа-Банк занимает одну из ведущих позиций на российском рынке обслуживания малого и среднего бизнеса. Сегодня каждая четвертая компания в России, относящаяся к сегменту среднего бизнеса, является клиентом банка. В прошедшем году влиятельный британский журнал Euromoney наградил Альфа-Банк премией CEE’s Best Bank for SMEs 2019 (Лучший банк для малого и среднего бизнеса в Центральной и Восточной Европе 2019). Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц. Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award. Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5). По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн. eg

