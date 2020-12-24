МТС и Фиксики расскажут детям Приангарья о заботливом отношении к природе

«МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и анимационный проект «Фиксики» запустили совместную экологическую программу в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». С помощью специального видеокурса с любимыми персонажами дети со всей России смогут приобрести полезные эко-привычки и побороться за путешествие в Москву на анимационную студию, где создается легендарный мультфильм «Фиксики».

На сайте проекта «Поколение М» детям до 10 лет предлагается посмотреть серию обучающих роликов с профессором Чудаковым и фиксиками, которые расскажут о заботливом отношении к природе в повседневных ситуациях. Дети научатся беречь окружающую среду каждый день: узнают о сортировке мусора и разумном потреблении, научатся экономить электроэнергию, правильно вести себя в дикой природе и многое другое.

Для закрепления полученных знаний ребятам предлагается принять участие в конкурсе «Познаем мир с Фиксиками», выполнив творческие задания в двух номинациях. В первой из них детям необходимо самостоятельно или с помощью родителей снять видеоролики со своими «лайфхаками» о том, как просто и увлекательно заботиться о природе каждый день. Второе направление посвящено теме апсайклинга – набирающего популярность во всем мире подхода к повторному использованию материалов без их переработки. В этой номинации участникам необходимо создать поделку из старых вещей и выложить на сайт фотографию своей работы.

Мастера конкурса, которыми стали члены творческой группы популярного мультфильма, выберут лучшие работы в каждой номинации. Победители смогут приехать в Москву на анимационную студию, где создаются «Фиксики», и посетить знаменитое «Фикси-шоу», чтобы познакомиться с любимыми героями и закрепить полученные знания об экологии. Для участия в конкурсе ребятам необходимо посмотреть обучающие видео и загрузить свои работы на сайт «Поколения М» до 31 мая 2021 года.

«Мы уверены, что ответственное отношение к природе стоит прививать ребятам с самого раннего возраста, поэтому экологическое просвещение стало ведущей темой проекта МТС «Поколение М» в новом сезоне. Вместе с «Фиксиками» мы дополнили познавательную часть увлекательной творческой составляющей, чтобы обучение было максимально занимательным и эффективным, и надеемся, что любимые мультперсонажи помогут ребятам усвоить новые знания и начать применять их в повседневной жизни», – рассказала руководитель благотворительных и социальных программ МТС Екатерина Филатова.

«Фиксики» – лучшие проводники в мир экологических знаний. Множество серий проекта посвящены именно экологии, глобальному смыслу наших простых повседневных действий, их влиянию на состояние природы. Но одно дело – донести информацию с экрана, и другое – превратить ее в реальное действие. Именно на это нацелен наш совместный проект с МТС», – отметила Юлия Николаева, генеральный продюсер группы компаний «Рики».

Все загруженные на сайт работы ребят, лайки и репосты на официальных площадках «Поколения М», будут суммированы и переведены в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль. В конце конкурсного сезона МТС перечислит собранные средства на лечение тяжелобольных детей.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта — сайте pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит более 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

При этом все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на лечение 63 детей.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.

О «Фиксиках»

Анимационный сериал «Фиксики» появился в России в 2010 году, и на днях отметил отметил свое десятилетие. С 2020 года проект принадлежит группе компаний «Рики» и производится анимационной студией «Аэроплан». Вышли около 170 эпизодов сериала и два полнометражных фильма. Права на сериал проданы в 167 стран, а общее число просмотров в YouTube и на платформах VOD по всему миру достигло 25 миллиардов.