ВТБ и АЛМАЗ успешно запустили проект по проведению безналичных платежей в пользу физических лиц за сдачу металлолома

Банк ВТБ совместно с компанией «АЛМАЗ» завершил реализацию проекта по безналичным платежам в адрес физических лиц за сдачу металлолома. Разработанное решение позволяет безопасно и в течение нескольких минут перечислять необходимые средства на карты любых российских банков.

Продукт нацелен на упрощение процесса как для физических лиц, так и для компаний, осуществляющих прием черных и иных металлов. На всю операцию — с момента предоставления необходимых документов и до зачисления денежных средств на карту физического лица — уходит не более трех минут, а перевод средств осуществляется без взимания комиссии. Решение позволяет соблюдать все требования законодательства в сфере приема металлолома, обеспечивает ломозаготовителям быстрый и безопасный доступ к первичным документам по каждой сделке и позволяет формировать необходимую отчетность в различных разрезах.

В ПО АРМ «Касса-Лом», разработанном компанией «АЛМАЗ», реализован целый ряд инновационных решений, аналогов которым на сегодняшний день на рынке нет. Например, запуск целевой схемы взаимодействия банка и компаний-ломозаготовителей осуществляется через расчетные счета таких компаний, открытые в банке ВТБ. Система обеспечивает проведение безналичных платежей, автоматизированный сбор и хранение документов по каждой сделке, а также позволяет организовать контроль за операциями. Каждая компания сама выбирает удобную для нее модель работы — решение выполнено как для работы на стационарном компьютере, так и на планшете или смартфоне. Программное обеспечение может быть интегрировано с любой учетной системой компании посредством API, что максимально сокращает время проведения платежа.

Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ, прокомментировал: «Банк ВТБ обладает значительным опытом в организации надежных, быстрых и безопасных платежных сервисов для различных видов бизнеса. Достаточно сказать, что ВТБ является оператором собственной национально значимой платежной системы в России! В данном случае, в партнёрстве с компанией „АЛМАЗ“, мы обеспечили возможность мгновенной оплаты в сегменте business-to-consumer, предоставив нашим клиентам новый эффективный канал расчетов, который полностью соответствует регулированию в области проведения платежей такого класса».

«Новый цифровой сервис разработан согласно требованиям законодательства РФ и нацелен на повышение эффективности и рентабельности компаний-ломозаготовителей. Продукт полностью адаптирован под бизнес, удобен в управлении и может использоваться как субъектами малого и среднего предпринимательства, так и крупными предприятиями», — отметил генеральный директор ООО «АЛМАЗ» Александр Корнев.