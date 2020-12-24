Банк «Cолидарность» принял участие в конференции «Торгово-экономическое сотрудничество между Вьетнамом и Россией в новых реалиях»

22 декабря 2020 года состоялась оффлайн/онлайн конференция на тему: «Торгово-экономическое сотрудничество между Вьетнамом и Россией в новых реалиях». Организатором конференции выступило посольство Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации.

Целью проведения конференции была оценка состояния торгово-экономического сотрудничества между двумя странами в условиях пандемии коронавируса; анализ вновь открывшихся возможностей сотрудничества, а также проблем, которые необходимо решить; обсуждение предложений по преодолению негативных последствий пандемии и усилению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

В конференции приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации, Нго Дык Мань; советник, торговый представитель Вьетнама в России Зыонг Хоанг Минь; президент Ассоциации вьетнамских бизнесменов в РФ Ле Чыонг Шон; заместитель директора Департамента многостороннего сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Павел Калмычек; заместитель директора Департамента стран Азии, Африки, Латинской Америки Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Мешков, представители бизнес-сообщества и финансовых институтов.

От Банка «Солидарность» в конференции принял участие Заместитель Председателя Правления Банка Леонид Рыжов.

Подводя итоги конференции стороны пришли к выводу, что в сложных условиях пандемии, благодаря активности министерств и ведомств, гибкости бизнеса двух стран, торгово-экономические связи между Вьетнамом и Россией по-прежнему являются лидирующим направлением в многостороннем сотрудничестве двух государств. Товарооборот России и Вьетнама за 10 месяцев 2020 года составил 4,57 млрд. долларов США, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Участники конференции выразили надежду на дальнейшее активное развитие сотрудничества двух стран в торгово-экономической и научно-технологической сферах, промышленном производстве, в области связи и телекоммуникаций.