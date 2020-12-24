В Примсоцбанке получить решение по заявке на ипотеку можно не выходя из дома

В Примсоцбанке сервис подачи заявок на ипотечный кредит стал более удобным для клиентов: теперь, решение по ипотеке можно получить, оставив онлайн-заявку на сайте Банка.



-В условиях пандемии мы понимаем всю важность обеспечения комфортного и безопасного взаимодействия клиента с банком, поэтому реализовали возможность подачи онлайн-заявки на ипотечный кредит через сайт банка. Хочу отметить, что дистанционное взаимодействие существенно сэкономит время наших клиентов, а также обезопасит их и их близких от простудных заболеваний, – прокомментировал нововведения Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Для подачи онлайн-заявки на ипотеку в Примсоцбанк, необходимо:



Зайти на сайт Банка – www.pskb.com;

Выбрать раздел «Ипотека» – «Подать заявку»;

Нажать кнопку - «Получить окончательное решение»;

Авторизоваться через Госуслуги (обязательно нужно иметь подтверждённую учётную запись на портале);

Заполнить все необходимые поля и прикрепить необходимый пакет документов.

После рассмотрения заявки специалист банка обязательно свяжется с вами и сообщит о принятом решении, а также расскажет о дальнейших действиях для получения ипотечного кредита. Если же вы хотите только получить предварительную консультацию по ипотеке, но ещё не приняли решение об оформлении кредита, вы также можете оставить заявку на сайте банка: в этом случае предоставлять документы не нужно, достаточно указать ФИО и свои контактные данные. В течении 3-х часов после получения заявки, сотрудник банка свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы.



Подробные условия по ипотечным продуктам банка вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.