ПСБ в три раза увеличил количество операций расчетно-кассового сопровождения ГОЗ

По итогам 2020 года максимальное количество операций расчетно-кассового сопровождения гособоронзаказа, проведенных в системе дистанционного банковского обслуживания ПСБ PSB Corporate, достигло почти 30 тысяч в день. Это в три раза выше, чем в 2018 году, когда банк только приступил к работе в области сопровождения ГОЗ. Кроме того, с начала года на 25% выросла клиентская база ПСБ по сопровождению ГОЗ.

В системе PSB Corporate предприятия оборонно-промышленного комплекса осуществляют платежи с отдельных банковских счетов, ведут справочники подтверждающих документов, в режиме онлайн взаимодействуют с контролером, а банк ведет предварительный контроль целевого использования кредитных средств при выдаче на отдельные счета. Этот функционал позволяет исключить риск использования кредитных средств не по назначению, риск исполнения платежных поручений за счет собственных средств и значительно увеличивает скорость обработки заявлений на транш. Сейчас для предприятий ОПК банк разрабатывает новый функционал в PSB Corporate: в обновленной системе клиенты смогут оперативно контролировать лимиты и расходы на контракты со своими исполнителями, а также вести электронный документооборот со своими контрагентами, вплоть до заключения договоров.

Вице-президент - директор дирекции по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа ПСБ Светлана Дмитриева отметила: «С начала года количество сопровождаемых банком контрактов выросло почти на 60%, нашим приоритетом в этом направлении остаются скорость обработки операций и доступность информации для клиентов. Мы планомерно создаем и применяем новые решения, направленные на автоматизацию и упрощение работы с платежами, а также ускорение их обработки. Речь о таких функциях, как автоматический контроль, автозаполнение при заведении счетов, внедрение новых способов загрузки и более простых для заполнения форм документов. Нововведения призваны максимально упростить работу клиентов при выполнении гособоронзаказа».