Эксперты Солид Банка рекомендуют делать вложения до наступления Нового года

Банк России заявил, что может сохранять низкую ключевую ставку и в следующем году, и при этом видит вероятным не только сохранение низкой ставки, но и возможное пространство для её снижения.

Эксперты российско-японского Солид Банка отмечают, что снижение ключевой ставки станет причиной дальнейшего падения ставок по вкладам, а пока до наступления Нового года необходимо успеть зафиксировать максимальную доходность по вкладам.



Так, Солид Банк предлагает оформить вклад с повышенной ставкой до 5,3% годовых, вложив всего 10 тысяч рублей, а затем, при желании, можно пополнять вклад в течение полугода на неограниченную сумму. Такое предложение сейчас доступно в рамках вклада «Юбилейный».

По вкладу также возможно досрочное расторжение с сохранением процентов через 91 день, но как отмечают эксперты Солид Банка, с учетом прогноза на снижение ставок, большинству вкладчиков гораздо выгоднее будет оставлять вклад на весь срок по максимальной доходности, которую они зафиксировали в конце 2020 года.



Основные условия вклада «Юбилейный»: мин. сумма от 10 000 руб. (макс. сумма не ограничена), ставка до 5,3% годовых, срок – 370 дней, пополнение возможно первые 6 мес., начисление и выплата процентов – ежемесячно.

Подать заявку на вклад, ознакомиться с условиями вклада можно на сайте Банка по ссылке https://solidbank.ru/for-individuals/deposits/types-of-deposits-and-interest-rates/vklad-yubileynyy/ а также во всех офисах АО «Солид Банк». Тел.: 8 800 775 56 06



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