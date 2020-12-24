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Медики, работающие в новогодние праздники, получат двойную оплату

Владимир Путин поддержал инициативу Единой России и поручил начислять медикам, работающим в новогодние праздники с COVID-19, двойную оплату, сообщают в администрации Иркутского района.

Президент назвал предложение справедливым и обоснованным. Во время заседания Госсовета глава государства отметил, что еще не всем врачам поставили вакцину от коронавируса. Работа в красной зоне по-прежнему опасна для жизни и здоровья медицинских работников.

К тому же специалисты, которые дежурят в праздничные дни, и так должны получать оплату в двойном размере. В том числе, и врачи, работающие с коронавирусными пациентами. Владимир Путин поручил Правительству РФ решить этот вопрос как можно быстрее.

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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