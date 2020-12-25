Непоколебимая 120-я. Александр Гончаров, АО «Сибавиастрой» о сейсмоустойчивости сборного железобетона

Технология сбо рного железобетона хорошо известна иркутянам по десяткам жилых домов серии 1-120.1С, построенных в городе. Александр Гончаров, начальник производственного комплекса завода ЖБИ «Сибавиастрой» – компании, которая уже почти 20 лет занимается производством таких конструкций, – рассказал порталу SIA.RU о том, почему 120-я серия может называться непоколебимой в сравнении с технологиями домостроения предыдущих лет.

Недавние землетрясения устроили в социальных сетях настоящую перекличку, кто как чувствовал себя, находясь на различных этажах зданий разных годов постройки. А что говорят жильцы домов, построенных по технологии сборного железобетона?

– Конечно, землетрясение как таковое в домах 120-й серии ощущалось, но главное – ни в одном из них не обнаружено каких-либо повреждений несущих конструкций. В зданиях, построенных по этой технологии, все перекрытия и колонны стягиваются предварительно напряженными стальными канатами, что позволяет лучше воспринимать вертикальные сейсмические нагрузки. Горизонтальные же нагрузки воспринимают железобетонные диафрагмы жесткости на каждом этаже.

Правда ли, что любые современные дома выигрывают у более старого жилья по сейсмоустойчивости?

– Если современный дом построен в соответствии с нормативами, то его конструкции обязаны выдерживать одинаковую нагрузку по шкале интенсивности землетрясений MSK-64. Это касается и каркасных, и монолитных, и блочных домов. Сегодня вы не увидите ни одного нового многоквартирного здания, которое было бы построено из мелкоштучных материалов - я имею в виду прежде всего кирпич. Старые бескаркасные здания из кирпича, те же самые «сталинки», однозначно проигрывают по сейсмостойкости современному домостроению.

Дома серии 1-120.1С. Фото из архива компании

За счёт чего гарантируется сейсмоустойчивость современных зданий? И кто это контролирует?

– Сейсмоустойчивость здания предполагает, что оно спроектировано с учетом всех требований актуального СП по сейсмике. Проектная документация в обязательном порядке проходит экспертизу. Проектировщик отвечает за это. Строительная организация (подрядчик) отвечает за то, что здание возведено в полном соответствии с проектом. Застройщик обязан осуществлять строительный контроль за подрядчиком. Также на этапе ввода в эксплуатацию здание принимает Служба государственного строительного надзора.

Влияет ли количество землетрясений на устойчивость здания?

– Если здание запроектировано устойчивым для сейсмики 9 баллов, то оно спокойно переносит такие землетрясения в течение всего срока службы, а на практике и дольше. Вспоминая широко известную 335-ю серию домов, так называемые «хрущевки», можно сказать, что они уже существенно превысили срок своей службы, он у таких зданий составлял всего 40 лет. В Иркутской области дома этой серии пережили множество землетрясений, но нужно понимать, что современным требованиям по сейсмостойкости та старая технология уже не отвечает. Именно поэтому областные власти намерены обследовать все дома 335-1 серии в Иркутске и в Ангарске – как разные элементы зданий себя показали в последние землетрясения. После этого обследования, думаю, стоит ждать реновации – будет понятно, какие дома необходимо снести в первую очередь, чтобы обеспечить людей новым, сейсмостойким, жильем, построенным уже с соблюдением всех современных норм.

Дома серии 1-120.1С. Фото из архива компании

Изменилось ли что-то в нормативах по строительству с середины 2000-х, когда Институт земной коры СО РАН при участии ЦНИИСК им. Кучеренко (Москва) и Геологического института СО РАН (Улан-Удэ) успешно провели сейсмические испытания блок-секции и фрагмента дома 120-й серии, возведенных АО «Сибавиастрой»? Появились ли новые требования к проектам домов, самому бетону, или новые технологии усиливающие прочность материала?

– Действительно, в 2004 году проверку проходили два дома: девятиэтажная жилая блок-секция по улице Старокузьмихинской и трехэтажное здание в районе остановки «Южная». Оба объекта успешно выдержали колебания от 3 до 9 баллов, которые генерировала специальная машина, установленная на крыше зданий. Замеры производились электронными датчиками, размещенными на каждом этаже в ключевых узлах строения. После двухразового 20-секундного сотрясения зданий внешних разрушений зарегистрировано не было. Исследования специалистов показали, что и внутренних повреждений также не произошло. И каркасы зданий, и несущие конструкции с успехом прошли проверку на сейсмоустойчивость.

Что касается изменений, то по несущей способности новых требований не появилось, но с 2006 года изменилась методика расчета конструкций на сопротивление пожару. За счет этого какие-то конструкции стали, условно говоря, «толще», но не из-за несущей способности, а чтобы выдерживать категорию пожароопасности, чтобы продолжительное горение не сжигало их. По несущей способности существующий современный норматив и так достаточно жесткий, и это оправдано – мы видим по опыту последнего землетрясения, что никаких повреждений здания не получили. Так что в течение срока эксплуатации – а для 120-й серии он составляет порядка 150-170 лет – наши здания имеют все основания быть надежными и непоколебимыми.

Справка: дома, построенные по 120-й серии

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