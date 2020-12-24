Темедицина и проверка контрагентов. Какие сервисы экосистемы Сбера были востребованы у регионального бизнеса в 2020 году

19 сервисов экосистемы, направленных на взаимодействие с бизнес-сообществом были представлены «на полке» Байкальского банка Сбербанка в Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края, Якутии в 2020-м году. Итоги продвижения небанковских услуг были озвучены на региональной онлайн пресс-конференции с участием руководства территориального банка.

Сбер и линейка сервисов его экосистемы сегодня решают не только финансовые вопросы бизнес-клиентов, но и способны обеспечивать их практическими инструментами для работы в многозадачных модулях бухгалтерского, логистического, юридического , HR и других направлений.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«2020 год стал годом больших перемен для Сбербанка, годом глобальной трансформации, когда нашим главным девизом становится принцип «Больше, чем банк». И эта новая философия работы напрямую касается направлений взаимодействия и сотрудничества с бизнесом регионов Байкальского банка. Сегодня Сбер- это уже не только мощный финансовый институт, мы предлагаем еще и целый набор небанковских услуг, которые касаются самых разных областей присутствия или работы предпринимателей в регионах».

Особой популярностью в 2020 году в бизнес-среде территорий работы Байкальского банка пользовался сервис телемедицины – Сберздоровье. Более 8300 сертификатов данного сервиса оформили клиенты банка. Очень востребованным был также сервис «Проверка контрагентов», с помощью которого клиенты Сбера, опираясь на большие данные банка, получают анализ благонадежности своих потенциальных партнеров и контрагентов, снимают возможные риски в работе. С начал 2020 года более 2500 клиентов подключились к данному сервису.

Помогал региональному бизнесу в уходящем году и сервис потребительской аналитики СберАналитика, он давал фирмам и компаниям возможность вести аналитические расчёты по своим видам деятельности, принимать актуальные управленческие решения.

Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«В 2020 году популярность начали набирать и новые, и уже хорошо себя зарекомендовавшие, сервисы нашей экосистемы: 147 налогоплательщиков территории присутствия Байкальского банка формируют декларации с использованием автоматизированных бухгалтерских сервисов, 139 клиентов банка подключили программу «Юрист для бизнеса» и теперь в режиме 24/7 принимают профессиональную юридическую помощь. 86 клиентов – юридических лиц стали абонентами сотового оператора СберМобайл, 43 работодателя в 2020-м стали вести поиск кандидатов на различные должности с использованием платформы Работа.ру,30 бизнес- клиентов оценили скорость и качество услуг курьерской службы СберЛогистика - и это только начало».

Посмотреть запись пресс-конференции можно по ссылке https://files.sberdisk.ru/s/qLSWSqyKzTtRMfL