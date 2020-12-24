СберПервый запустил необычное поздравление с Новым годом

Новогоднее поздравление от СберПервого и Visa станет настоящим событием как для клиентов, так и для всего культурного и медийного пространства. Ограничения не стали помехой для того, чтобы создать проект, не уступающий по впечатлениям и креативу традиционным новогодним офлайн-приёмам СберПервого.

СберПервый в новогоднем онлайн-проекте объединяет бизнес с искусством, приглашая принять участие селебрити, среди которых — известные художники, режиссёры, актёры, певцы, журналисты. Основная концепция, пронизывающая весь проект — это сюрреализм, в котором мы жили весь год: каждый день был наполнен ожиданием чего-то нового, непониманием происходящего и состоял из догадок и вопросов — почему и ради чего.

Новогоднее поздравление состоит из трёх частей: художественная открытка, гид по подготовке к Новому году, короткометражный фильм-концерт. Фотографии доступны по ссылке.

· СберПервый пригласил известного российского художника-концептуалиста Павла Пепперштейна создать специально для этого проекта акварельную художественную работу — поздравительную открытку, на которой изображены традиционные для автора герои из разных живописных и литературных произведений, соседствующие с главными символами Нового года — ёлкой и Дедом Морозом. Данная работа переведена в диджитал, анимирована, и теперь любой желающий может её кастомизировать на сайте под себя: добавить поздравление, поменять цвет, а затем скачать в формате gif и отправить коллегам и друзьям. Такую анимированную открытку будет сложно не заметить среди привычных картинок.

· СберПервый подготовил подробный гид по подготовке к Новому году, включающий идеи, которые сэкономят время и облегчат выбор подарков благодаря партнёрам от Visa: куда поехать на каникулах в условиях ограничений; как насыщенно провести время с детьми и выбрать особенные подарки для близких. СберПервый также собрал для клиентов лучшие предложения от банка и экосистемы: вклад с повышенной ставкой, специальный курс конверсии валют, бесплатный интенсив по планированию инвестиционной стратегии в «Академии первых», скидки от Okko, СберЗвука и СберПрайма.

· Одним из создателей короткометражного фильма выступил известный российский режиссёр Алексей Нужный. Особенностью съёмки стало одновременное использование плёнки 16 мм в концертной части, что придало изображению шарм и очарование старого кино, и POV-съёмки на цифровую камеру в игровой части. СберПервый приглашает зрителей в сказочный лес, в котором по традиции всегда происходили чудеса. В волшебных декорациях лесной чащи зрители смогут насладиться акустическим концертом певицы MANIZHA и вместе с Викторией Толстогановой, Николаем Усковым, Максимом Виторганом и Аней Чиповской вспомнить основные курьёзы, которые нам принёс уходящий год. Главный герой, который на протяжении всего фильма находится за кадром, попадает на эту сюрреалистичную вечеринку и до последнего не понимает (как и зритель), почему он особенный и почему его так ждали. Интрига с главным героем раскрывается только в самом конце концерта.

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Мария Поденко, Руководитель СберПервого:

- Непростой год подходит к концу, и мы хотели порадовать наших клиентов чем-то особенным, снять с них предновогодние заботы и подарить подарок, который запомнится надолго. В этом проекте бизнес идёт навстречу искусству, потому что искусство всегда вызывает новые впечатления, которых нам так не хватало в этом году. И я уверена, что ничто так не запоминается, как эмоциональное переживание! Поздравляю с наступающим Новым годом и желаю, чтобы неразрешимые на первый взгляд вопросы приводили вас только к новым вершинам и победам!

Алексей Нужный, режиссёр:

- У нас получилась современная форма ʺголубого огонькаʺ, в котором есть яркий стиль, эстетика и тонкий юмор. При просмотре вы почувствуете кураж, полное погружение в атмосферу сюра за счёт световых решений и декораций, а сценарные приёмы уговорят вас досмотреть до конца. С моей точки зрения, сочетание новогоднего и ʺстранногоʺ в жанре акустического концерта привело нас к созданию абсолютно новаторского проекта.