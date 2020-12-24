Вооруженная банда во главе с жителем Ангарска ограбила бизнесменов на 7 млн рублей – МВД

ГУ МВД России по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении группировки во главе с 31-летним жителем Ангарска, которая ограбила предприятия Приангарья на 7 миллионов рублей, сообщается на сайте региональной полиции.

Среди пострадавших организаций – ювелирные салоны, аптеки, магазины, банки, отделение связи и АЗС. По версии правоохранителей, вооруженные преступники совершали налеты на предприятия бизнеса.

Во время следственных действий в лесах региона были найдены тайники, где хранились ружья, пистолеты, рации, мобильные телефоны, бронежилеты, украденные деньги и ювелирные украшения преступников. Правоохранители изъяли у подозреваемых и автомобили, которые, предварительно, были куплены на ворованные средства.

В настоящее время предполагаемые нарушители закона задержаны, один представитель группировки находится в федеральном розыске.

«Чтобы отвести от себя подозрения, предполагаемый лидер устойчивой вооруженной группы разместил в социальных сетях информацию о своем безвестном исчезновении, после чего покинул Иркутскую область», – говорится в сообщении. Позже его взяли под стражу в Краснодарском крае.

Возбуждено уголовное дело по статье «Бандитизм», санкции которой предусматривают до 20 лет лишения свободы.