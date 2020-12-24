Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО сына экс-губернатора Приангарья Левченко

Московский городской суд признал законным продление ареста сына бывшего губернатора Иркутской области, депутата заксобрания региона Андрея Левченко, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Он будет находиться в СИЗО до 20 февраля. В настоящее время ему выдвинуто обвинение в афере на 185 миллионов рублей.

В отношении сына экс-губернатора Приангарья возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, по версии следствия, Левченко и директор местной компании Олег Хамуляк похитили деньги у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года, он находится под домашним арестом.