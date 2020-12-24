Власти региона потратили 42,8 млн рублей на покупку противогазов для Усолья-Сибирского

Правительство Иркутской области на официальном сайте сообщило, что 42,8 миллиона рублей из регионального и федерального бюджетов потрачены на покупку 11 тысяч противогазов для жителей Усолья-Сибирского.

Они нужны для обеспечения безопасности населения города в случае ЧС. Средства индивидуальной защиты переданы муниципалитету.

В настоящее время в Усолье-Сибирском завершены мероприятия по ликвидации отходов «Усольехимпрома», запланированные на 2020 год. В следующем году работы продолжатся.