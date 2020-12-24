Усть-Илимск обогнал Ангарск по числу заболевших COVID-19 за последние сутки в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса, согласно данным которой Усть-Илимск занял второе место по суточному приросту больных COVID-19. Ранее эту позицию занимал Ангарск.
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Из 275 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 64 (всего 14 732),
- в Усть-Илимске – 35 (всего 1 991),
- в Ангарске – 21 (всего 3 972),
- в Усть-Кутском районе – 18 (всего 2 266),
- в Братске – 19 (всего 2 623).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 14 732,
- Ангарск – 3 972,
- Братск – 2 623,
- Иркутский район – 2 475,
- Усть-Кутский район – 2 266.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 3,9 тысячи случаев заболевания.