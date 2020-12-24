Усть-Илимск обогнал Ангарск по числу заболевших COVID-19 за последние сутки в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса, согласно данным которой Усть-Илимск занял второе место по суточному приросту больных COVID-19. Ранее эту позицию занимал Ангарск.

Из 275 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 64 (всего 14 732),

в Усть-Илимске – 35 (всего 1 991),

в Ангарске – 21 (всего 3 972),

в Усть-Кутском районе – 18 (всего 2 266),

в Братске – 19 (всего 2 623).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 14 732, Ангарск – 3 972, Братск – 2 623, Иркутский район – 2 475, Усть-Кутский район – 2 266.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 3,9 тысячи случаев заболевания.