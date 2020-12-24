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Усть-Илимск обогнал Ангарск по числу заболевших COVID-19 за последние сутки в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса, согласно данным которой Усть-Илимск занял второе место по суточному приросту больных COVID-19. Ранее эту позицию занимал Ангарск.

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Из 275 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 64 (всего 14 732),
  • в Усть-Илимске – 35 (всего 1 991),
  • в Ангарске – 21 (всего 3 972),
  • в Усть-Кутском районе – 18 (всего 2 266),
  • в Братске – 19 (всего 2 623).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 14 732,
  2. Ангарск – 3 972,
  3. Братск – 2 623,
  4. Иркутский район – 2 475,
  5. Усть-Кутский район – 2 266.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 3,9 тысячи случаев заболевания.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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