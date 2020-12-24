Следственный комитет начал проверку из-за отравлений детей в школе Шелехова

Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области начало проверку по факту отравлений учащихся школы №6 в Шелехове, сообщает ведомство на официальном сайте.

«Утром 24 декабря с признаками отравления в больницу обратились трое учащихся школы, еще четверо вызывали врача на дом. В настоящее время все обратившиеся за медпомощью проходят лечение амбулаторно», – говорится в сообщении.

По информации правительства региона, сегодня на занятия в школу не пришли 100 из 728 учеников.

Проверка проводится по уголовной статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». К ней подключились и сотрудники регионального Роспотребнадзора, которые обследовали пищеблок, взяли пробы воды, продуктов и смывов. Следователи же изучают документы о поставке еды в учреждение.

Результаты будут известны позже.