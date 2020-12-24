67% российских работников заявили, что не получают подарки на Новый год от компаний

Большинство сотрудников российских компаний – 67% – заявили, что не получают подарки на Новый год ни от работодателей, ни от клиентов, ни от партнеров, сообщают аналитики сервисов ResearchMe и «Ситимобил для бизнеса».

При этом 44% россиян считают, что руководство должно дарить сюрпризы своим подчиненным. И лишь 5% людей уверены, что подарков заслуживают только сотрудники, занимающие высокие должности.

Большинство россиян мечтают получить в честь праздника премию. Каждый десятый соотечественник грезит об оплаченном отпуске в пятизвездочном отеле на берегу моря.

3% же респондентов обрадовались бы сертификату на поход к психотерапевту, еще 1% – набору масок, перчаток и антисептиков на год вперед.